Meret alla Rai: "Coppa meritata, che emozione! Per me non è una rivincita, Gattuso fa le sue scelte. Sugli obiettivi..."

Alex Meret, portiere del Napoli e protagonista della finale di Coppa Italia contro la Juventus, dopo il match è intervenuto al microfono della Rai: "E' un'emozione veramente grande. Abbiamo fatto un grande percorso, sapendo soffrire in tanti momenti e giocando in altri. E' una Coppa meritata. Siamo veramente contenti, abbiamo dato tutto dal primo all'ultimo minuto, sono orgoglioso di far parte di questo gruppo".

Cosa vi hanno detto Gattuso e De Laurentiis a fine partita? "Sono orgogliosi di noi, di ciò che abbiamo fatto. E ce lo siamo meritati".

Hai giocato e vinto contro il tuo idolo Buffon. "E' un gran numero uno, ha salvato 3-4 palloni importante, l'ha dimostrato anche oggi. Per me è un onore giocare contro il mio idolo, sono ancora più felice per questo".

Che missione senti di poter portare avanti con il Napoli adesso? "C'è ancora tanto da fare. Questo era il primo passo e ci siamo riusciti. Ora continuiamo con questo spirito per toglierci delle soddisfazioni".

Per te è anche una rivincita, visto che sei scivolato alle spalle di Ospina nelle gerarchie. "Non la considero una rivincita. Il mister fa le sue scelte, io mi sono fatto trovare pronto. Vorrei dedicare questa Coppa alla mia famiglia, ai miei nonni, a tutto il popolo napoletano e ai miei compagni".