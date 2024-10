Meret, ci siamo quasi! Buone notizie sul rientro in campo: le ultime

vedi letture

Alex Meret sta per tornare. Oggi no, con l'Empoli toccherà ancora a Caprile. Ma il friulano vede il rientro in campo. Le ultime dal Corriere dello Sport. Per il Castellani di nuovo Caprile per il convalescente Meret: Alex sta smaltendo il suo guaio muscolare ma tornerà con il Lecce al Maradona, la prossima settimana.

In porta toccherà al collega per la quarta volta (più la Juve in corsa). Con emozione particolare: lui è un ex, sì, e anzi il famigerato 20 aprile scorso era proprio il guardiano dell’Empoli che fece a fette l’orgoglio già ferito del Napoli".