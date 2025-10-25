Meret, infortunio shock nella rifinitura: tempi di recupero lunghi

Ancora infortuni in casa Napoli. Ieri a Castel Volturno è toccato anche ad Alex Meret. Il portiere, nel corso della rifinitura verso l’Inter, s’è procurato la frattura del secondo metatarso del piede destro, e - proprio quando doveva riprendersi il posto contro i nerazzurri - saluterà invece a lungo il Napoli ed anche la nazionale.

Secondo il Corriere dello Sport i tempi di recupero sono stimati in un paio di mesi. Un'altra brutta notizia in casa Napoli. Rrahmani, Lobotka, Hojlund, Lukaku e da ieri anche Meret, in pratica Conte privo dell'intera spina dorsale della squadra e quindi quest'oggi toccherà di nuovo a Milinkovic-Savic che era stato già schierato titolare nelle precedenti quattro partite.