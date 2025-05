Ultim'ora Rinnovo Meret, ci siamo! Il Napoli conta di arrivare alle firme a breve

Alex Meret e il Napoli, avanti insieme. Il portiere classe 1997, titolare in entrambi gli Scudetti conquistati dagli azzurri, è a un passo dal prolungamento. Le ultime arrivano dall'esperto di mercato Matteo Moretto: "Rinnovo Alex Meret, il Napoli conta di arrivare alle firme a breve".

Il portiere ex Udinese infatti ha collezionato 35 presenze fra campionato e Coppa Italia incassando solamente 25 reti e chiudendo in 18 occasioni il match senza chinarsi in rete a raccogliere il pallone. Numeri importanti, numeri da rinnovo di contratto.