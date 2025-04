Meret, Spinazzola, Buongiorno e McTominay ci saranno con l'Empoli? C'è una sensazione

Come stanno i giocatori out contro il Bologna. Recuperano per l'Empoli? Il Napoli tornerà in campo lunedì sera al Maradona. Ne parla il Corriere dello Sport oggi in edicola. "Nell’ultima di campionato era mancato, tra gli altri, Meret, fermato da una sindrome influenzale. Migliorano le sue condizioni così come è in ripresa McTominay, che ad un certo punto, lunedì scorso, è stato costretto a fermarsi per una botta all’anca e una alla coscia dopo un contrasto di gioco.

Sostituzione inevitabile a metà secondo tempo. Il suo stato fisico continuerà a essere monitorato anche oggi, così come quello di Spinazzola e Buongiorno, entrambi vittime di noie muscolari. Spina è mancato con Milan e Bologna e ci prova, il centrale ha avvertito i primi fastidi la scorsa settimana saltando così l’ultima, pur riscaldandosi durante la partita, e resta in dubbio".