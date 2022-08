Mertens come Koulibaly: ha rifiutato la Juve (e 5mln all'anno) per non tradire i napoletani

Come scrive La Gazzetta dello Sport, dall’entourage del goleador belga sono arrivati segnali di fumo

Mertens come Koulibaly rifiuta la Juve per non tradire i suoi vecchi tifosi. Come scrive La Gazzetta dello Sport, dall’entourage del goleador belga sono arrivati segnali di fumo poco incoraggianti. Addirittura i suoi amici napoletani parlano di un no ad un’offerta di 5 milioni netti. Gli approfondimenti porterebbero poco lontano: la realtà è che Dries è stato molto deciso nel respingere le avance dei rivali di sempre.