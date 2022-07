Mertens rifiuta, ADL lo saluta ufficialmente: l'anticipazione di un'intervista di KK

Si chiude così l'esperienza a Napoli del belga che non ha trovato l'accordo col club azzurro, rifiutando l'ultima proposta di rinnovo.

"C'è stato il saluto ufficiale a Mertens", questa l'anticipazione di Kiss Kiss Napoli, radio ufficiale del club partenopeo, in merito ad un'intervista al presidente Aurelio De Laurentiis che andrà in onda questa sera. Il contenuto dell'intervista è stato svelato da Carlo Alvino, raccontando delle parole del presidente: si chiude così l'esperienza a Napoli del belga che non ha trovato l'accordo col club azzurro, rifiutando l'ultima proposta di rinnovo di circa 2,4mln di euro netti.