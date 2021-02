Mertens torna in gruppo! Attesa per l'esito del tampone e col Granada può già giocare: i dettagli

Nel bel mezzo dell'emergenza, c'è una buona notizia per Dries Mertens. Ieri l'attaccante belga è tornato a Napoli. L'edizione odierna del quotidiano Repubblica fa sapere che oggi, quasi certamente, il belga tornerà in gruppo. Mertens è in attesa dell'esito del tampone per riunirsi ai compagni. Per giovedì, contro il Granada, potrebbe esserci un impiego part time per lui. Una buona notizia per Gattuso che deve fare i conti con l'emergenza offensiva.