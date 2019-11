Milan-Napoli 1-1, le pagelle: aggrappati a Lozano, imprecisi gli altri attaccanti, Allan fondamentale

Meret 6 - Qualche buono intervento in uscita, per il resto viene impegnato quasi esclusivamente sul gol ma la conclusione è potente ed improvvisa.

Di Lorenzo 6 - Si conferma su buoni livelli. Partita solida, dando sempre uno scarico ai compagni anche in fase propositiva. Un solo rischio, facendosi superare da Bonaventura a fine primo tempo.

Maksimovic 6,5 - Qualche errore in uscita, ma si prende maggiori responsabilità sulla pressione rossonera. Diverse ottime chiusure e vince il duello con Piatek riuscendo ad anticiparlo anche quando prova a far salire i compagni spalle alla porta.

Koulibaly 6,5 - Esce senza trovare la contrapposizione al tiro di Bonaventura in occasione del gol, ma non ha particolari responsabilità. Nella ripresa sale di livello, difendendo in avanti e chiudendo sempre in anticipo.

Hysaj 5,5 - Preferito a Luperto, agisce da laterale di posizione, senza accompagnare se non quando coinvolto direttamente. Tiene bene la posizione, ma rischia il disastro nel farsi scavalcare su uno spiovente che non trova pronto Rebic.

Callejon 5 - Non incide in appoggio, costruendo poco e nulla, ma anche in fase di non possesso con tanta sofferenza nel primo tempo sull'out destro. Ha una chance per riportare subito i suoi sul 2-1, ma viene fuori una svirgolata. Esce dopo 17 tocchi, meno di Meret (dal 58' Mertens 5,5 - Un assist per Elmas in occasione della simulazione, poi nel recupero invece lo ignora per un tiro più complesso. Nel complesso però non riesce a spaccare la partita)

Zielinski 6 - Si sacrifica in fase difensiva, spesso è anche ben posizionato, ma sembra proprio non essere nelle sue corde vedendo come viene preso in contropiede, non riuscendo a chiudere su Bonaventura. Con il pallone tra i piedi invece è tra i più brillanti, spaccando spesso la mediana del Milan e dando ritmo all'azione.

Allan 6,5 - Al rientro dell'infortunio, sembra già su buonissimi livelli. Cresce alla distanza, recuperando sempre palla e dando grande continuità all'azione nella ripresa. I timidi segnali fatti intravedere dal Napoli possono essere collegati al suo ritorno in mezzo al campo.

Elmas 6 - Tra i più positivi, tentando sempre la giocata, muovendosi con entusiasmo e personalità sia da falso esterno che poi da mezzala nella ripresa dopo il passaggio a tre. Si inserisce bene, ma spreca una grande occasione lasciandosi cadere su Donnarumma. Nel finale viene ignorato da Mertens.

Insigne 5,5 - Agisce centralmente, trovando diverse buone giocate spalle alla porta, ma continua a mancare nella conclusione. A fine primo tempo solo di fronte a Donnarumma si fa chiudere, poi ha altre due occasioni nella ripresa ma calcia malissimo (dal 65' Younes 5 - Entra con voglia, fin troppa. Si intestardisce nel dribbling, chiudendo con tante palle perse)

Lozano 7 - Ancora il migliore del Napoli. Schiaccia bene di testa, da centravanti, battendo Donnarumma. A campo aperto riesce a strappare, serve anche un assist che Insigne spreca (dall'84' Llorente sv)