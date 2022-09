Milan-Napoli è Pioli vs Spalletti, gli euro-giochisti: pressano e attaccano più di tutti in Serie A

Due allenatori che pressano tantissimo e attaccano più di tutti, dando vita a due delle squadre migliori del campionato per gioco e mentalità propositiva

Milan-Napoli sarà anche Stefano Pioli contro Luciano Spalletti, quelli che La Gazzetta dello Sport definisce "gli euro-giochisti". Due allenatori che pressano tantissimo e attaccano più di tutti, dando vita a due delle squadre migliori del campionato per gioco e mentalità propositiva (non a caso entrambe stanno andando bene in Champions League). Ed è proprio su questa sfida nella sfida che si sofferma la Rosea:

"Milan e Napoli sono primi in classifica assieme all’Atalanta, ma non è questo il motivo per cui oggi come oggi possiamo considerare che Stefano Pioli e Luciano Spalletti siano i migliori allenatori della Serie A. Possiamo ritenerli tali per una sequenza di indicatori - le loro squadre primeggiano in varie graduatorie specifiche -, e perché non stanno mai fermi, non si incatenano alle loro certezze, ma sono alla ricerca costante di qualcosa di nuovo. Allenatori in cammino, mai timorosi di mettersi in discussione. Hanno tratti in comune e percorsi simili alle spalle. Sono “giochisti europeisti”".