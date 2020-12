Milik in stand-by, chiede troppo e non ci sono acquirenti: ipotesi scambio con l'Inter

Arek Milik non ci sarà, ovviamente, questa sera. Il polacco è già un ex. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport analizza in chiave mercato la situazione dell'ex Ajax: "Il Napoli continua a valutarlo 18 milioni, lui chiede un ingaggio da 4,5 milioni netti a stagione. Con questi presupposti gli acquirenti faticano a comparire. Anche l’ipotesi-Inter in questi mesi è parsa di difficile attuazione, a meno che i club non confezionino uno scambio con Vecino, altro giocatore in esubero in casa interista. In ogni caso il polacco per scegliere la nuova casa chiede prospettive tecniche importanti. L’Inter è decisa a battere questa strada?".