Milik mai così in bilico: il rinnovo che non arriva pesa sul futuro del bomber

Arek Milik è forte, lo ha dimostrato sul campo, si è rialzato due volte dopo due infortuni e nella prima stagione senza intoppi ha segnato 20 gol senza rigori di cui 3 su punizione. Numeri che testimoniano la sua bravura. Ma il suo futuro è in bilico per tanti motivi. Il Napoli sta cercando un altro attaccante, vuole Icardi e pensa anche allo svincolato Llorente. Lo fa perché migliorarsi non è mai sbagliato ma anche per tutelarsi dato che il rinnovo del bomber polacco tarda ad arrivare. Milik ha il contratto in scadenza nel 2021 e non c'è ancora intesa sull'ingaggio. L'entourage di Milik chiede tanto e il Napoli, almeno ad oggi, non ha intenzione di accontentarlo. Ecco perché la corte ad Icardi. Una vera occasione di mercato. De Laurentiis ci proverà fino alla fine. E il futuro di Milik non è mai stato così in bilico. Anche perché, senza rinnovo, il Napoli sarà costretto a valutare l'ipotesi cessione per non arrivare la prossima estate a un anno dalla scadenza. Milik piace alla Roma, ma non solo. Sono giorni caldi, bollenti e può succedere di tutto. E a otto giorni dall'inizio del campionato il Napoli non ha ancora certezze sul suo bomber. Su quello che c'è attualmente e su quello che potrebbe arrivare a breve.