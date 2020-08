Milik, niente 40 mln dalla Juve: si gioca sulla volontà del polacco, tre alternative

Che ad Arek Milik piaccia la soluzione Juve per il futuro, sembra ormai chiaro come il sole. Resta altrettanto chiaro, però, che il passaggio del polacco a Torino è tutt'altro che scontato, e la trattativa tra i bianconeri ed il Napoli continua ad andare avanti, anche se mancano ancora troppi tasselli per definire il puzzle concluso.

Come riportato oggi dalla Gazzetta dello Sport, "ora basterebbero 40 milioni cash, ma la Juve non ci sente perché sa di avere il favore del polacco che non cambierà idea. La Juve vorrebbe spedire in Campania il signor Bernardeschi, peccato che lui non si senta un pacco postale".



Da Torino vogliono avere una soluzione diversa dal pagamento solo cash, anche se quella di Bernardeschi non è l'unica pedina che può finire nella trattativa: "Ci sarebbe l’opzione Romero, un po’ meno quella Luca Pellegrini, ma siamo nel campo delle ipotesi. Anche perché, per prendere Romero, De Laurentiis dovrebbe prima piazzare Koulibaly alle sue condizioni".