Milik-Roma, ci siamo: l'agente è appena arrivato a Trigoria

Ci siamo per il trasferimento di Arek Milik alla Roma. Sono ore decisive: l'agente del polacco, David Pantak, è arrivato in questi minuti a Trigoria per incontrare la dirigenza capitolina e discutere dell'ingaggio del suo assistito, conferma ulteriore del fatto che l'ex Ajax si è ormai convinto ad accettare la corte dei giallorossi.