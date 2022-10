Napoli-Ajax 4-2, le pagelle: Kvaravaggio incanta! Lobotka da playstation, Lozano è tornato!

Le pagelle di Napoli-Ajax 4-2

dal Maradona, Antonio Gaito

Meret 6,5 - Salva il risultato distendendosi ad inizio gara, poi gestisce bene uscite e giro-palla. Sul primo gol non riesce a smanacciare ma sarebbe stato un intervento fuori dal comune, così come sul rigore ben calciato.

Di Lorenzo 6,5 - Le sofferenze arrivano quasi tutte dal suo lato, ma c'è anche Bergwijn che è il cliente più scomodo del tridente dell'Ajax. Se la cava come può, ma non sempre ha l'aiuto di Lozano. Spinge più del solito e con ottimi risultati.

Kim 7 - Una prima fase di adattamento, giocando sul centro-destra con l'inserimento di Juan Jesus, ma tutto sommato perde solo un duello con Bergwijn ad inizio partita e poi è il solito muro sbrogliando tante transizioni molto pericolose. Finisce dominando su tutti i palloni come sottolineano gli applausi del pubblico.

Juan Jesus 6 - Torna titolare e non demerita, almeno fino all'occasione del rigore in cui forse è troppo aggressivo. Certo, l'intesa è da migliorare essendo alla prima vera gara con Kim (con lo Spezia giocò con Rrahmani) ma è fondamentale a fine primo tempo in un uno contro uno su Kudus e l'episodio del rigore è forse l'unico errore della sua partita.

Olivera 6,5 - Una garanzia nell'alternanza con Mario Rui. Gestisce bene l'uscita, sbaglia pochissimo e quando si distende fa vedere progressione e forza fisica nei duelli. Prezioso anche in un paio di diagonali chiudendo alcune delle migliori azioni degli ospiti.

Anguissa 6,5 - Solita presenza fondamentale nelle due fasi di gioco, anche se non ai livelli di qualche partita fa. Sembra un po' in affanno ed in effetti poi esce per un problema muscolare ad inizio ripresa (dal 50' Ndombele 6,5 - Entra molto bene nel match, in una fase neanche facile in cui l'Ajax trova buone trame, ma è subito pericoloso e poi su un altro tentativo si procura anche il rigore del 3-1)

Lobotka 7 - Come un computer, non sbaglia un pallone (97% di precisione) ed anche nelle situazioni più complesse o pericolose sa esattamente cosa fare e le fa anche sembrare semplicissime. Anche in non possesso è sempre ben posizionato, pronto all'intercetto, capendo prima la traiettoria del pallone. Spalletti non lo risparmia perché è mente e cuore di questo Napoli.

Zielinski 7 - Bellissimo il tocco sotto di ritorno che mette Lozano in porta, entra anche nell'azione del secondo gol con lo scambio per Kvaratskhelia che lancia nello spazio e l'intesa tra i due è ormai tra le cose più belle da vedere nel panorama calcistico europeo. Quando sterza, non lo prendono mai, e elude totalmente la linea di pressione olandese (dall'89' Gaetano sv)

Lozano 7 - Il gol di Cremona gli dà fiducia, come la maglia da titolare, ed è propositivo sin dai primi minuti: bellissima la girata che lo porta a chiedere l'uno-due a Zielinski, senza mai fermarsi, per poi battere il portiere di testa sul palo lontano. In crescita di condizione, quando si riesce ad innescare non lo prendi più (dal 77' Politano sv)

Raspadori 6,5 - L'azione si sviluppa spesso esternamente e non ha molti palloni giocabili (appena 15 complessivamente). Uno super invitante glielo serve Kvaratskhelia e lui è bravo a trovare un bel gioco di gambe per aprirsi lo spazio e metterla sotto la traversa. Per il resto si sacrifica molto in pressione e poi lascia il posto ad Osimhen (dal 50' Osimhen 6,5 - Che voglia! Come un leone che esce finalmente dalla gabbia, va su tutti i palloni, lancia Lozano di testa, poi sbaglia un tocco facile da due passi e costringe i suoi a qualche minuto di sofferenza, ma si fa perdonare rubando palla e chiudendola sul 4-2)

Kvaratskhelia 7,5 - E come lo fermi? E' l'interrogativo dei terzini destri d'Italia ed anche d'Europa. Manca l'infortunato Rensch, che fece impazzire all'andata, e si ripete col malcapitato Sanchez che all'ennesimo tunnel lo stende di frustrazione. Semina il panico in dribbling, spesso in mezzo a due, ed ha la lucidità di trovare sempre il compagno, come in occasione del gol di Raspadori. Aiuta anche difensivamente strappando applausi e concretizza un rigore non da poco, firmando il 3-1 nel momento migliore dell'Ajax. Esce con la standing ovation (dal 77' Elmas sv)