Napoli-Barcellona, niente sold out al San Paolo: pesa la protesta della Curva B

La Gazzetta dello Sport non prevede sold out per la sfida di Champions League tra Napoli e Barcellona. Il motivo? La protesta della Curva B, che ha già annunciato che diserterà - chiedendo tra l'altro agli altri di disertare - il match-evento con i blaugrana a causa del caro prezzi. Secondo la Rosea, dunque, in casa Napoli non ci sarà il tutto esaurito, nonostante non sia mancato l'entusiasmo alla vigilia:

"Non è una vigilia tranquilla, comunque, quella che stanno vivendo i tifosi organizzati. Con un comunicato, i gruppi della curva B hanno già annunciato la loro assenza martedì sera. Nulla contro il lavoro di Gattuso e dei giocatori, ma un vero e proprio momento di protesta contro il caro prezzi imposto dalla società. C’è il rischio concreto che non si arrivi al tutto esaurito".