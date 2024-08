Rileggi live Napoli-Bologna 3-0 (46' Di Lorenzo, 75' Kvara, 94' Simeone): tris azzurro! Notte da sogno al Maradona

Notte da sogno al Maradona: il Napoli di Conte all'esordio in casa in campionato si riscatta pienamente dalla disfatta di Verona. Gli azzurri sanno quando offendere e quando invece aspettare in blocco basso. Un super Kvara festeggia la paternità con gol e assist, passaggio vincente anche per il subentrato David Neres. Prestazione molto positiva anche dei due mediani, del capitano Di Lorenzo e di Buongiorno.

22.42' - FINISCE QUI!

95' - RETEEEEE TRIS DEL NAPOLI! Grande azione del Napoli che nasce da un recupero di Simeone, poi Kvara va da Neres che punta Posch e serve proprio Simeone in mezzo che deve solo appoggiare in rete.

93' - Lampo di Castro che sfila a Rrahmani e calcia forte dai 20 metri, ma la palla termina sopra la traversa.

92' - Ottima trama del Napoli. Filtrante di Neres per Simeone che mette la palla a rimorchio: Kvara scarica per Spinazzola che calcia potente ma il tiro sbatte sulle maglie rossoblu.

90' - Vengono assegnati 6 minuti di recupero.

89' - Combinazione Neres-Kvara, quest'ultimo lancia per Simeone che controlla e calcia ma trova l'opposizione di Skorupski. Viene comunque segnalata posizione di offside.

88' - Debutto per David Neres: il brasiliano entra al posto di Politano che ha esaurito le energie.

88' - Buongiorno vince l'ennesimo duello del match: ancora una volta va in anticipo su Odgaard e conquista calcio di punizione.

84' - Altro cambio per il Napoli: Raspadori fa spazio all'ingresso del Cholito Simeone.

82' - Cross dalla trequarti di Posch: Fabbian svetta su Di Lorenzo ma di testa non riesce a indirizzare la palla verso la porta.

80' - Ultimo cambio Bologna: entra Fabbian per Aebischer.

78' - Kvaratskhelia è IN-CON-TE-NI-BI-LE: viene raddoppiato, fa tunnel a Posch, lo salta e apparecchia per Politano il cui tiro viene murato.

77' - Primo cambio di Antonio Conte: entra Spinazzola al posto di Mazzocchi.

75' - GOL GOL GOL! RADDOPPIA IL NAPOLI! Kvaratskhelia riceve a centrocampo, il Bologna nasce una prateria e il georgiano ne approfitta: arrivato al limite dell'area calcia col mancino e batte Skorupski, con la complicità di una deviazione. Khvicha dedica la rete a suo figlio Damiane, nato da pochi giorni.

74' - Beukema imbuca per l'inserimento di Aebischer: attento Meret ad anticiparlo in uscita bassa.

73' - Si riprende a giocare.

71' - L'arbitro chiama il cooling break: le squadre si fermano qualche istante per rigenerarsi, dato il troppo caldo.

68' - Miranda prova a pescare il jolly dalla lunga distanza: Meret controlla la sfera.

66' - Il Bologna prova a costruirla sulla catena di destra: verticalizzazione di Odgaard per Posch, fa buona guardia Buongiorno che conquista anche rimessa dal fondo.

63' - Triplo cambio nel Bologna: dentro Miranda, Odgaard e Karlsson. Escono Lykogiannis, Orsolini e Ndoye.

60' - POLITANO! Cross dalla sinistra di Olivera, Kvara manca la rovesciata ma la palla arriva a Politano. Il numero 21 azzurro chiude il tiro col mancino e la palla sibila accanto al palo. Azzurri a un passo dal raddoppio.

58' - MAZZOCCHI! Il numero 30 azzurro brucia Lykogiannis e va al cut back ma non trova nessuno a rimorchio.

57' - Lykogiannis va al lancio lungo a scavalcare la difesa, ma il suggerimento è troppo lungo per Ndoye. Meret fa sua la sfera.

56' - Ammonito Rrahmani, fallo tattico del kosovaro su Moro per evitare la ripartenza.

55' - Ripartenza del Napoli: Politano si libera al tiro a giro dal limite che termina fuori con deviazione. Sarà corner.

54' - Imbucata per Ndoye, scivolata in grande stile di Di Lorenzo che riconquista la sfera.

52' - Politano regala il pallone al Bologna in uscita, Ndoye può andare al tiro col mancino che viene deviato in corner.

52' - Si ristabilisce Anguissa, prosegue il match col pallone in possesso del Napoli.

51' - Gioco fermo, Anguissa è a terra dolorante dopo lo scontro con Posch.

50' - Ammonito Posch, per un'ostruzione ai danni di Anguissa.

49' - Ammonito Lucumì, per aver fermato la palla con un braccio impedendo a Kvaratskhelia di partire in contropiede.

48' - AEBISCHER! Cross di Posch, Rrahmani libera male l'area servendo Aebischer al limite. Lo svizzero calcia potente al volo ma la conclusione termina sopra la traversa.

48' - Aebischer riceve al limite, prova l'incursione in area ma sbaglia il cross che finisce tra i guantoni di Meret.

47' - Possesso Bologna in avvio di ripresa, Orsolini salta secco Olivera e conquista punizione dalla trequarti.

46' - Nessun cambio durante l'intervallo, in campo gli stessi 22 che hanno chiuso la prima frazione di gioco.

21.51 - Comincia il secondo tempo sul parziale di 1-0 a favore del Napoli.

21.35 - Termina il primo tempo! Azzurri in vantaggio per 1-0.

47' - GOOOL DEL NAPOLI: che azione magistrale del Napoli! Di Lorenzo inizia l'offensiva servendo Politano, palla al centro per Kvara che inventa con una palla morbida spaziale un assist per l'inserimento del capitano Di Lorenzo, stop con il destro e chiusura in porta con il sinistro! Nulla può Skorupski, azzurri meritatamente in vantaggio!

45' - Assegnati 4' minuti di recupero.

45' - ANCORA OCCASIONE PER IL NAPOLI: Olivera sale sulla fascia vede benissimo al centro Politano, sinistro fortissimo che impatta però sul corpo di Lucumì. Cresce il numero di occasioni per gli azzurri.

43' - Ammonito Mazzocchi

42' - TRAVERSA PER IL NAPOLI: Politano mette un cross morbido in area di rigore, Kvara riesca a colpire di testa con un pallonetto preciso che impatta sulla traversa! Occasione per gli azzurri che vanno vicini al vantaggio.

40' - Occasione Napoli: schierata male la difesa del Bologna, Rrahmani manda sulla fascia Mazzocchi che prende palla e punta la porta: diverse finte e sinistro che impatta su Lucumì, corner.

37' - Fase confusa della partita: tante interruzioni e falli tra le due squadre.

34' - Kvara recupera palla su Orsolini, tunnel a Lucumì e ripartenza: Orsolini lo recupera e lo stende.

33' - La gara è molto accesa: le due squadre non si stanno risparmiando e lottano su ogni pallone, contrasto, azione.

31' - Triangolo tra Politano, Kvara e Raspadori: il georgiano non riesce a superare con lo scavetto un attento Skorupski.

30' - Ndoye inventa con un filtrante pazzesco: Castro incrocia il destro ma Meret praticamente cade sul pallone e blocca un tiro pericoloso che sarebbe finito in porta.

28' - Rischio per il Napoli: sugli sviluppi di un calcio d'angolo il Bologna prova diverse volte il tiro, si accende una mischia e tanta confusione ma alla fine la difesa azzurra riesce a rilanciare. Sul contropiede del Napoli, Raspadori spreca tutto perdendo palla.

24' - Cooling break: è ancora fermo sullo 0-0 il risultato. Napoli partito fortissimo, per due volte Raspadori va vicino al goal.

22' - Il Napoli costruisce e lo fa bene: Olivera lavora molto bene sulla fascia sinistra, entra in area di rigore e serve Politano, il sinistro è però centrale e debole, facile per Skorupski

19' - Erlić viene sostituito: dentro Lucumí. Primo cambio forzato per Italiano, problema muscolare per il croato.

18' - È attenta la difesa del Napoli: Buongiorno e Rrahmani molto precisi nelle chiusure, il Bologna fatica a superare il centrocampo.

16' - Ripartenza del Napoli dopo un ottimo recupero di Anguissa: Lobotka riceve palla e fa correre Politano sulla fascia destra, calcio d'angolo guadagnato dall'esterno

15' - Il Bologna alza il ritmo, costruzione dal basso e possesso palla per gli uomini di Italiano.

13' - Ci prova Buongiorno: il difensore si spinge fino all'area di rigore del Bologna ma viene fermato bene da Erlic prima che potesse servire il solo Kvara.

11' - Si ferma Ndoye, ha subito un pestone da Di Lorenzo e sta ricevendo cure mediche fuori dal terreno di gioco.

9' - Punizione dai 25 metri per il Napoli: sul pallone Raspadori e Di Lorenzo

8' - Lungo possesso palla del Bologna

4' - Ritmi altissimi: prima ci prova Orsolini ma di testa non impesierisce Meret, sulla ripartenza il Napoli costruisce benissimo sulla destra, palla al centro per Raspadori che si divora il vantaggio!

2' - IL NAPOLI PARTE FORTISSIMO: buco centrale nella difesa del Bologna, Raspadori riceve palla e si inserisce, prova un sinistro a giro che esce di pochissimo.

1' - Kvara carichissimo, ha cercato subito la rimessa rapida per lanciare Olivera, ma Pairetto ha fermato tutto per infrazione.

20.45 - INIZIA LA PARTITA

20.41 - Le squadre stanno facendo il loro ingresso in campo.

20.37 - Il tecnico azzurro Antonio Conte è intervenuto ai microfoni di Dazn: Perché hai detto quelle cose alla squadra alla vigilia? “Sono per dire sempre la verità, mi sembrato doveroso ribadire la mia fiducia alla squadra. Col club puntiamo su 12 elementi che godono della nostra fiducia e devono essere la base di questo progetto. Questa settimana abbiamo sofferto tanto e lavorato con la voglia di fare qualcosa di positivo stasera”.

Oggi sceglie Raspadori, cosa serve per fare più gol? “Abbiamo giocatori importanti con caratteristiche diverse in quel ruolo. Raspadori è più attaccante di manovra, Simeone più di profondità. Ho usato entrambi tra Coppa Italia e Campionato. Bisogna essere molto più cattivi dentro l’area e più cinici anche da fuori area. Nelle ultime partite non lo siamo stati”.

20.34 - Nel pre-gara di Napoli-Bologna, il centrocampista azzurro Stanislav Lobotka è intervenuto ai microfoni di Dazn: “Come è stata la settimana dopo Verona? Abbiamo lavorato molto duro, siamo pronti per questa partita. A Verona non è stato semplice. Abbiamo analizzato quello che è andato e quello non è andato a livello di gioco”.

Su cosa avete lavorato fase offensiva o difensiva? “Su entrambe le fasi, quando dobbiamo riaggredire. E nel momento che non abbiamo la palla, lì dobbiamo metterci il cuore”.

20.32 - È quasi terminato il riscaldamento delle due squadre che poi saranno pronte a riscendere in campo per l'inizio della gara!​​

Le formazioni ufficiali:

Napoli (3-4-2-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Mazzocchi, Anguissa, Lobotka, Olivera; Politano, Kvaratskhelia; Raspadori. All. Antonio Conte

Bologna (4-3-3): Skorupski; Posh, Erlic, Beukema, Lykogiannis; Moro, Freuler, Aebisher; Orsolini, Ndoye, Castro. All. Italiano.

19.10 - ​​Acquistati in settimana ma già convocati: da un lato David Neres per il Napoli, dall'altro Pobega per il Bologna. Vedremo se per entrambi ci sarà spazio a partita in corso.

18.20 - Già aperti i cancelli dello stadio Diego Armando Maradona: diverse le file già lunghe in diversi settori.

18.00 - Dalle immagini social pubblicate dal Napoli si intravede la maglia di Gianluca Gaetano negli spogliatoi: il centrocampista azzurro torna tra i convocati dopo l'assenza a Verona.

17.00 - Si infiamma il calciomercato del Napoli, a poche ore dal match contro il Bologna arrivano importantissimi sviluppi dall'Inghilterra: Scott McTominay e Billy Gilmour sono ad un passo da diventare due nuovi giocatori azzurri. Il Napoli ha trovato l'intesa con i Red Devils per il 27enne, mentre per Gilmour è già tutto fatto come vi abbiamo ampiamente raccontato.

Le probabili formazioni:

NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Mazzocchi, Anguissa, Lobotka, Spinazzola; Politano, Kvaratskhelia; Raspadori. All. Conte

Ballottaggi: Mazzocchi-Olivera 51%-49%, Raspadori-Simeone 60%-40%, Spinazzola-Olivera 51%-49%

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Erlic, Miranda; Moro, Freuler; Orsolini, Fabbian, Ndoye; Castro. All. Italiano.

Ballottaggi: Miranda-Lykogiannis 55%-45%, Moro-Aebischer 55%-45%

Dopo il ko alla prima a Verona, per il Napoli c'è la possibilità di riscattarsi subito all'esordio in campionato al Maradona. La squadra di Antonio Conte, in attesa di poter accogliere ed inserire anche i nuovi acquisti, deve stringere i denti e mostrare subito progressi rispetto a Verona perché di fronte ci sarà un avversario di livello molto più alto. Ovvero il Bologna, reduce da un campionato da favola e che ha iniziato bene dal punto di vista del gioco con Vincenzo Italiano, non andando oltre l'1-1 con l'Udinese solo per tantissimi errori sotto porta (a fronte di quasi 4xG prodotti), creando tantissimo e mostrando subito quell'aggressività in pressione che spesso ha fatto malissimo al Napoli anche al Maradona negli anni alla Fiorentina.

Le ultime sul Napoli

Dovrebbe esserci Buongiorno che s'è allenato pienamente negli ultimi giorni. Il dubbio di formazione è legato alla sua posizione: se impiegato sul centro-sinistra, con Rrahmani centrale e Di Lorenzo a destra, a quel punto conferma per Mazzocchi a destra, altrimenti con Buongiorno centrale e Olivera centro-sinistra, sarebbe Rrahmani ad agire sul centro-destra e Di Lorenzo potrebbe alzarsi in mediana. Scelte obbligate Lobotka e Anguissa ed in attacco con Kvara-Politano dietro Raspadori (di nuovo favorito su Simeone). Neres pronto per l'esordio a gara in corso.

Le ultime sul Bologna

Italiano senza Cambiaghi, El Azzouzi e Ferguson, ma recupera Lukumi, Holm, Urbanki e inserisce subito Pobega nei convocati, ma non dovrebbero partire dall'inizio. Davanti a Skorupski linea con Beukema-Erlic, a destra Posch ed a sinistra Miranda (in ballottaggio con Lykogiannis). In mediana Moro (favorito su Aebischer) e Freuler mentre più avanzati Orsolini, Fabbian e Ndoye alle spalle di Castro.

Arbitro: Pairetto (Dei Giudici-Yoshikawa, IV: Marinelli, VAR: Chiffi, AVAR: Mazzoleni)

Dove seguirla - Diretta Tv su DAZN, diretta radiofonica su Radio Crc e diretta testuale con ampio pre e post-partita su Tuttonapoli.net

Amici di Tuttonapoli, buon pomeriggio e benvenuti nella diretta testuale di Napoli-Bologna! Gli azzurri saranno impegnati nel secondo match del campionato di Serie A con l'esordio casalingo: arriva Vincenzo Italiano ed il nuovo Bologna, formato "Champions League".