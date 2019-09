Napoli-Brescia 2-1, le pagelle: sempre Dries! Di Lorenzo super anche da centrale

dal San Paolo, Antonio Gaito

Ospina 5,5 - Poteva far meglio probabilmente sull'uscita che porta al gol del Brescia. Per il resto non commette sbavature e tiene botta sulle tante mischie nel finale.

Di Lorenzo 7 - Altra prova di grande livello. Sempre preciso in uscita e risolutivo in diverse chiusure, alcune da ultimo uomo tenendo Balotelli anche sul piano fisico. Out i due centrali, finisce la gara da centrale difensivo.

Manolas 7 - Firma il raddoppio di testa e sul gioco aereo tiene costantemente in ansia la difesa del Brescia. Sbroglia anche due situazioni molto rischiose e fino a quando è in campo dà grande solidità al reparto (dal 65' Luperto 6 - Entra nella fase di sofferenza del match, per poi affiancarsi a Di Lorenzo adattato, e allontana la minaccia senza troppi fronzoli)

Maksimovic 6,5 - Sul secondo palo serve l'assist a Manolas per il raddoppio. Non al meglio, esce per dei problemi fisici dopo un'ottima gara con tre salvataggi, 3 intercetti, 4 contrasti vinti e 5 duelli aerei vinti su 6 (dal 76' Hysaj 6 - Si piazza sull'esterno, ma alternando qualche buona uscita a scelte non felici come quando tenta il tiro anziché giocare col cronometro nel finale)

Ghoulam 6 - Inizia molto bene, come tutta la squadra, poi cala alla distanza perdendo troppi palloni (chiude con l'87% di precisione) e nel finale soffrendo molto le sortite sulla sua zona. Sull'angolo del gol doveva attaccare meglio la sua zona dietro Maksimovic, dove va a staccare Balotelli.

Callejon 6,5 - Si fa trovare pronto sulla sventagliata di Fabian nel fornire l'assist per Mertens. Dà ampiezza al gioco rispetto alle precedenti sfide e strappa applausi anche nei tanti ripiegamenti che gli fanno perdere brillantezza nel finale.



Fabian 6,5 - Fantastica la sventagliata che libera Callejon per il gol di Mertens che sblocca il match. Dopo un ottimo primo tempo, nella ripresa commette qualche errore di troppo che gli costa mezzo punto nella valutazione.

Allan 6,5 - Come per Fabian, dopo un primo tempo stellare a ritmi altissimi sente lo sforzo nella ripresa. Il suo leggero calo porta l'intera squadra a concedere troppo.

Zielinski 6 - Tante iniziative sull'out mancino, azionando triangoli e trovando sempre l'uomo in area. Con l'uscita di Llorente si piazza da seconda punta ma non ha la lucidità giusta e finisce per sbagliare tutto.

Llorente 6,5 - Pericolosissimo in area di rigore sui tanti palloni alti. Crea sempre qualcosa di importante, riesce anche ad innescare i compagni. Poi cala nella ripresa, quando gli spazi si allungano (dal 73' Elmas 5,5 - Entra in un finale di grande sofferenza, gestisce male diversi palloni ed in un paio di occasioni cerca la giocata invece di far scorrere i minuti. Parte in dribbling e sfiora il gol, ma la scelta è orrenda: il tiro fuori concede un altro paio di assalti al Brescia)

Mertens 7 - Butta giù la porta e sblocca la gara scacciando i fantasmi della gara col Cagliari. Potrebbe aumentare il bottino e raggiungere Diego, ma si sacrifica fino alla fine dando l'esempio anche ai compagni.