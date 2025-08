Rileggi live Napoli-Casertana 1-1, (Vano 35', Politano 43'): Politano rimedia con una magia, si rivedono gli scozzesi

Si chiude qui il racconto della sedonda amichevole nel ritiro di Castel Di Sangro.

11.49 - TERMINA QUI!

92' - MCTOMINAY! Sponda di Anguissa di testa all'indietro per lo scozzese, conclusione di destro alta dopo il disturbo di un avversario.

91' - CAMBIO PER LA CASERTANA: esce Bacchetti, entra Arzillo.

10.45 - Concessi 4' di recupero.

90' - Mazzocchi conquista un corner dopo un bel cross di esterno.

88' - LANG! L'olandese passa in dribbling in mezzo a due difensori, destro sul primo palo che termina fuori.

87' - MCTOMINAY! Altro colpo di testa, stavolta dal secondo palo, dopo la punizione calciata da Neres: palla alta sulla traversa.

86' - Zanoli atterrato dopo una discesa sulla destra, punizione dal vertice dell'area.

81' - MCTOMINAY! Lang punta l'uomo a sinistra e fa partire un cross di destra, lo scozzese sul primo palo di testa la schiaccia fuori.

78' - SECONDO CAMBIO PER LA CASERTANA. Esce Vano, entra Leone.

77' - SIMEONE! Triangolo di prima Neres-Lang-Simeone, girata del Cholito di destro che termina alta.

72' - DOPPIO CAMBIO PER IL NAPOLI. Escono Lukaku e Politano, entrano Simeone e Neres.

67' - POLITANO! Cross sul secondo palo di Mazzocchi per l'ala destra che prova la deviazione volante sul primo palo di mancino non trovando la porta.

65' - CAMBIO PER LA CASERTANA. Esce Deli, entra Tommaso.

61' - QUATTRO CAMBI PER IL NAPOLI. Escono: Hasa, Sgarbi, Saco e D'Angelo; entrano Gilmour, McTominay, Lang e Marianucci. Ovazione e coro per McTominay che torna a giocare dopo alcuni giorni di allenamenti a parte.

60' - Dagli sviluppi del corner, conclusione da fuori area alta di D'Angelo.

59' - Zanoli parte palla al piede sulla fascia destra e conquista un calcio d'angolo.

57' - Kontek resta contuso in area, il gioco resta fermo per qualche secondo.

56' - Azione insistita in area: Politano tenta il dribbling a sinistra, la palla arriva ad Anguissa che stoppa la palla e prova il tiro che viene rimpallato da un avversario.

50' - Altra punizione battuta da fuori al vertice destro dell'area di rigore da Politano, torre di Anguissa per Saco che non riesce a colpire di testa.

47 - LUKAKU! Batte Big Rom che con un sinistro potente impegna Zanellati, sulla ribattuta ci prova Sgarbi ma il tiro è alto.

46' - Dribbling di Saco ai limite dell'area! Il centrocampista viene atterrato, punizione per gli azzurri.

11.00 - INIZIA LA RIPRESA! Un cambio per il Napoli: fuori Meret, dentro Contini.

10.46 - TERMINA QUI IL PRIMO TEMPO!

10.45 - Concesso un minuto di recupero.

43' - POLITANO!!! GOOOOOOOOL!!!! Saco lascia la palla a Politano, che passa in mezzo a due avversari con una serpentina e con un gran sinistro ad incrociare fulmina Zanellati: 1-1!

41' - Zanellati trattiene la palla per più di 8 secondi, corner per il Napoli.

39' - Politano prova l'ìnserimento in area su lancio di Hasa, palla troppo lunga che termina tra le mani di Zanellati.

38' - Punizione dalla sinistra per la Casertana, la palla si spegne sul fondo.

35' - VANO! Zanoli va a vuoto, il centravanti sul primo palo schiaccia di testa in rete! Casertana avanti 1-0.

34' - Mazzocchi anticipa Vano in angolo.

32' - D'ANGELO! Politano punta un avversario e con un cross preciso serve D'Angelo, prima conclusione deviata da Llano, la palla torna al centrocampista che tira in porta ma Zanellati respinge bene.

30' - Ottima apertura di Hasa a destra per Politano, palla dentro per Zanoli che viene fermato in angolo. Dagli sviluppi del corner la difesa casertana allontana.

27' - Lukaku smista a sinistra per Sgarbi che conquista un corner dopo un cross deviato. La difesa delle Casertana libera il tiro dalla bandierina.

26' - Calcio d'angolo per la Casertana, Lukaku libera di testa al centro dell'area.

24' - HASA! Gran destro dai 25 metri, attento Zanellati che si tuffa alla sua sinistra e devia.

23' - Si riprende il gioco dopo l'intervento dello staff sanitario casertano.

22' - Gran botta di destro di Hasa dalla distanza dopo un corner battuto da Politano, Bacchetti viene centrato in pieno al volto e resta a terra stordito.

20' - Cross di Sgarbi dalla sinistra, Anguissa prova ad intervenire ma a contatto con Bacchetti cade in area. Si continua con una rimessa dal fondo.

18' - Zanoli conquista un corner sulla destra. Dagli sviluppi del calcio d'angolo Anguissa prova una girata di destro che termina sul fondo.

16' - Saco ruba palla e con un filtrante lancia Lukaku, il numero 9 a contatto con Pezzella cade a terra al limite dell'area ma per l'arbitro non è fallo.

15' - Azione ben orchestrata dalla Casertana, il cross per Vano si perde a fondo campo.

13' - Lancio lungo per Vano, ma il centravanti della Casertana viene pescato in fuorigioco.

12' - L'apertura di Hasa a destra per Zanoli è troppo lunga e termina in fallo laterale.

8' - LUKAKU! Coli Saco parte palla al piede a centrocampo, smista a sinistra per Sgarbi, palla al centro per Big Rom: sinistro angolato ma Zanellati riesce a deviare in angolo.

7' - Saco conquista il primo angolo dalla sinistra.

6' - Ripartenza Napoli: da Anguissa ad Hasa che allarga per Sgarbi, conclusione ribattuta da un difensore della Casertana.

3' - Ci prova Hasa dalla distanza, destro alto sulla traversa.

10.00 - PARTITI!

9.57 - Le squadre fanno il loro ingresso in campo.

9.50 - Tutto pronto al Patini. Dallo speaker Daniele "Decibel" Bellini sono state annunciate le formazioni ufficiali.

Napoli (4-3-3): Meret; Zanoli, Mazzocchi, Obaretin, D'Angelo; Anguissa, Hasa, Coli Saco; Politano, Lukaku, Sgarbi. A disposizione: Milinkovic-Savic, Contini, Ferrante, Buongiorno, Gilmour, Neres, McTominay, De Bruyne, Rrahmani, Simeone, Di Lorenzo, Vergara, Lucca, Beukema, Marianucci, Spinazzola, Lobotka, Lang, Raspadori, Ambrosino. Allenatore: Antonio Conte.

Casertana (4-3-3): Zanellati, Llano, Kontek, Bacchetti, Falasca; Proia, Pezzella, Deli; Carretta, Vano, Bentivegna. A disposizione: Merolla, Vilardi, Heinz, Arzillo, Capasso, Di Tommaso, Romano, Tarantino, Giugno, Allegretti, Galletta. Allenatore: Federico Coppitelli.

9.30 - Il Patini è già pieno! Nel settore Ospiti sono presenti anche i tifosi della Casertana.

9.00 - Cielo coperto a Castel di Sangro, lo Stadio Patini inizia a riempirsi.

Amici di Tuttonapoli, buongiorno e benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Casertana. Dopo il ko di ieri contro il Brest, seconda uscita amichevole degli azzurri a Castel di Sangro. Come di consueto, vi offriremo il lungo pre-partita, il live della gara e tutti i contributi e gli approfondimenti post-partita