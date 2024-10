Napoli-Como 3-1, le pagelle: Lukaku una sentenza, McTominay un gioiello! Che ripresa di Lobokta

Caprile 6 - Attento nelle uscite, difficile dargli colpe sul tiro di Strefezza che passa tra le gambe di Buongiorno.

Di Lorenzo 6 - Deve stare molto basso e non riesce a dare il solito contributo in fase di costruzione.

Rrahmani 6,5 - Risolve qualche situazione intrigata, anche ad inizio ripresa.

Buongiorno 6 - Esce troppo morbido su Strefezza che fulmina Caprile. Unica sbavatura di una gara giocata comunque con grande intensità.

Olivera 6,5 - Sciocchezza ad avvio di gara che porta ad un tiro pericoloso del Como. Premiato per il recupero che avvia l’azione sul rigore che lui stessa si procura. Dall’88 Spinazzola Sv.

Lobotka 7 - Non trova la giusta posizione in campo per tutto il primo tempo, ma nella ripresa si trasforma e diventa elemento essenziale per la reazione del Napoli. <b>Dal 91' Gilmour sv</b>

Anguissa 6,5 - Si arrabbia con i compagni per i palloni persi, ma anche lui commette diversi errori. Cresce, così come tutto il Napoli, nella ripresa.

McTominay 7,5 - Principesco il movimento e il controllo destro e sinistro sul gol. Una rete di una bellezza stordente, accompagnata da tante altre giocate di qualità e quantità. Da notare una chiusura nel finale, sul risultato sul 2-1, su Nico Paz. Delizioso.

Politano 6,5 - Fa un lavoro incredibile in copertura, ma il suo stare troppo basso lascia troppo spazio al Como (non per sua volo). Difficile, comunque, non premiarlo per la volontà. Dal 77’ Mazzocchi sv.

Kvaratskhelia 6 - Fatica ad entrare in gara ed è in ritardo sul gol del Como. Nella ripresa entra più in partita e meritava un rigore che gli viene negato. Dal 77’ David Neres 7 - Non è un calciatore, ma un forno sempre acceso: entra e chiude la gara.

Lukaku 7,5 - Col movimento solito porta fuori la difesa e serve un gran pallone per il gol di McTominay. Non ha molte occasioni, ma trasforma in oro tutto ciò che tocca: rigore realizzato ed altro assist delizioso per il 3-1 di David Neres. Dall’88 Simeone sv.

Conte 7,5 - Il suo Napoli soffre nel primo tempo, ma nella ripresa rimette subito in carreggiata la squadra cambiando atteggiamento nella ripresa. Va alla sosta col primo posto.