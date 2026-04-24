Live Napoli-Cremonese 4-0 (3' McTominay, 45' aut. Terracciano, 48' De Bruyne, 52' Alisson): azzurri in scioltezza salgono al secondo posto

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Il Napoli ospita la Cremonese venerdì 24 aprile alle 20.45 per la 34ª giornata di Serie A: segui qui la cronaca diretta in tempo reale

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92' Triplice fischio al Maradona con un Napoli in scioltezza, come poche volte in questa stagione. Gli azzurri battono 4-0 la Cremonese e salgono momentaneamente in solitaria al secondo posto in attesa di Milan-Juventus.

90' Concessi 2' di recupero.

90' Centrale anche il colpo di testa di Bonazzoli.

89' Centrale il colpo di testa di McTominay.

83' Rigore sbagliato da McTominay, Audero sceglie il lato giusto.

81' Tiro di Giovane dalla distanza, fallo di mano e calcio di rigore per il Napoli.

79' Traversa di Rrahmani sugli sviluppi di un calcio d'angolo.

79' Gran tiro di Gilmour, para Audero.

78' Cambio per la Cremonese: dentro Barbieri, fuori Maleh.

75' Cambio per il Napoli: fuori De Bruyne, dentro Elmas.

75' Che palla di De Bruyne per Mazzocchi, il Napoli ottiene il calcio d'angolo.

69' Alisson mette il pallone in area, respinge Audero.

61' Cambio per il Napoli: fuori Hojlund, dentro Giovane.

61' Cambio Cremonese: fuori Luperto dentro Folino.

60' Si crea lo spazio e va alla conclusione De Bruyne, para Audero.

57' Palla di McTominay verso Hojlund ma è troppo lungo, raccoglie il pallone Alisson che tira alto.

53' Cambi per il Napoli: fuori Politano, Lobotka e Olivera, dentro Mazzocchi, Gilmour e Beukema.

52' GOOOOOOL! Lancio di Milinkovic-Savic per Alisson che corre per tutto il campo e segna il quarto gol della sfida.

47' Tiro di Payero bloccato da Milinkovic-Savic.

46' Cambi per la Cremonese: fuori Bondo, Okereke e Floriani, dentro Vandeputte, Grassi e Zerbin.

21.52 Riparte la gara.

48' Termina il primo tempo con il Napoli avanti 3-0 contro la Cremonese.

48' Tris Napoli! De Bruyne recupera un pallone in area di rigore e batte Audero. Primo gol su azione per De Bruyne.

45' Concessi 3' di recupero.

45' GOOOOOOOL! Autogol di Terracciano sul tiro di un Hojlund caparbio.vuole e trova il gol. Non si arrende agli avversari e con una deviazione vincente trova il tris, anche se siccome il tiro non era diretto verso lo specchio della porta, la Lega Serie A conferma l'autogol di Terracciano.

43' Hojlund riceve il pallone, controlla, avanza, calcia e sfiora il palo.

40' Contropiede Napoli targato Alisson, arriva sul fondo e ottiene un calcio d'angolo.

38' Il rasoterra di McTominay termina a lato della porta difesa da Audero. Sono sei i tiri per lui, tre in porta.

35' Tiro dal limite dell'area di Gutierrez, anche questa volta alto.

32' Controlla e calcia McTominay, si distende e blocca Audero.

29' Ci prova dalla distanza Gutierrez, il pallone termina alto.

26' Lo scozzese si rialza, riprende il gioco.

24' Gioco fermo per un colpo al volto subito da McTominay.

21' Lancio indirizzato a Floriani, il Napoli riesce a riconquistare il pallone.

19' Milinkovic-Savic allontana con i pugni il calcio d'angolo della Cremonese.

17' Porta il pallone su Buongiorno, mal calibrato il tentativo di cambiare il gioco. Possesso Cremonese.

11' Alisson punta la porta ma non riesce ad arrivare alla conclusione.

9' Termina fuori il colpo di testa di Rrahmani in seguito al calcio d'angolo battuto da De Bruyne.

6' Si fa vedere ancora McTominay ma la conclusione termina alta.

3' GOOOOOOL! De Bruyne serve McTominay che la mette nell'angolino. Il Napoli è in vantaggio.

2' Occasione pericolosa del Napoli. Gioco corale, con il tacco di McTominay lanciato davanti ad Audero ma non riesce a segnare. Poi serve Hojlund, il tiro termina fuori.

1' Inizia Napoli-Cremonese, il primo possesso è degli ospiti.

20.45 NAPOLI-CREMONESE E' INIZIATA!

20.15 - Antonio Conte, allenatore del Napoli, ha parlato a Dazn prima della gara contro la Cremonese: "Ho in squadra ragazzi intelligenti, loro sono i primi ad aver capito cosa non ha funzionato contro la Lazio. Noi non è che non abbiamo giocato, abbiamo avuto anzi il 70% di possesso palla, ma abbiamo subito diverse ripartenze e non siamo stati bravi in zona offensiva. Ci può stare, ne abbiamo parlato. Ripeto, la mia squadra capisce, sa, e oggi dobbiamo riprendere il cammino. Sarà una partita scorbutica perché la Cremonese è una squadra che ha bisogno di punti e quindi servirà grande attenzione soprattutto nelle ripartenze. Alisson dall'inizio? Ricordiamoci che questo ragazzo non aveva giocato tantissimo nello Sporting, non era mai stato titolare in campionato, ma è un ragazzo serio, umile, vuole imparare. Ha caratteristiche importanti, sta a lui continuare a lavorare e noi dobbiamo migliorarlo giorno dopo giorno. Come gioco dietro? Rrahmani fa il centrale. A destra giocherà Olivera".

20.10 - Stanislav Lobotka, centrocampista del Napoli, ha parlato a Dazn prima della gara contro la Cremonese: "Sappiamo che non è stata una gara positiva quella con la Lazio, abbiamo sbagliato la partita, ma abbiamo parlato tra di noi, ci siamo chiariti e siamo convinti di poter fare una grande gara e vincere. Cosa cambia per me con Anguissa o McTominay accanto? Non cambia nulla, ho giocato per anni con Anguissa ma anche Scott lo conosco bene. Sono entrambi due giocatori straordinari".

19.40 - Ecco le formazioni ufficiali.

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Olivera, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Lobotka, McTominay, Gutierrez; De Bruyne, Alisson; Hojlund. A disp: Meret, Contini, Jesus, Gilmour, Elmas, Giovane, Mazzocchi, Beukema, Spinazzola, Anguissa. All. Antonio Conte.

CREMONESE (4-4-2): Audero, Terracciano, Baschirotto, Luperto, Pezzella; Floriani Mussolini, Bondo, Payero, Maleh, Bonazzoli, Okereke. A disp. Silvestri, Nava, Thorsby, Barbieri, Zerbin, Djuric, Bianchetti, Collocolo, Ceccherini, Vandeputte, Faye, Grassi, Folino, Sanabria. All. Marco Giampaolo.

Maradona quasi sold-out - Sarà ancora una volta il pubblico il grande protagonista al Maradona. Per la sfida tra Napoli e Cremonese si va verso un colpo d’occhio importante, con oltre 46mila spettatori già registrati nelle scorse ore. Resta ancora qualche disponibilità da vendere in giornata, ma lo stadio sarà praticamente pieno. Un segnale chiaro dell’attaccamento dei tifosi, nonostante il momento delicato della squadra. Curiosità invece per il settore ospiti, che sarà quasi vuoto: saranno appena una decina i tifosi della Cremonese presenti, tutti non residenti nella provincia di Cremona. Una conseguenza del divieto di vendita disposto dal Viminale.

Le ultime di formazione - Antonio Conte vuole dare un segnale alla squadra e potrebbe optare per due esclusioni eccellenti. Nel 3-4-2-1 c'è Milinkovic-Savic in porta, torna finalmente Rrahmani a guidare la difesa, coadiuvato da Buongiorno ed uno tra Beukema e Olivera. Sulla corsia destra Gutierrez insidia Politano, a sinistra confermato Spinazzola, in mediana invece fuori Anguissa e arretra McTominay al fianco di Lobotka. Sulla trequarti spazio ad Alisson Santos e possibile chance anche per Elmas al posto di De Bruyne: è ballottaggio aperto. Davanti Hojlund è in dubbio per un problemino fisico: in caso di forfait, pronto Giovane

Come arriva la Cremonese - Il pareggio per 0-0 contro il Torino è un risultato discreto per i grigiorossi, che restano terzultimi a pari punti con il Lecce. Con Giampaolo, la Cremonese è cambiata dal punto di vista tattico con la difesa a quattro, dove Floriani Mussolini viene preferito sugli esterni insieme a Vandeputte che dà qualità in campo. Il trend recente è significativamente negativo: solo una vittoria nelle ultime 19 partite, con appena 8 gol fatti e 8 punti conquistati.

Il Napoli è chiamato a ripartire dopo la brutta sconfitta interna contro la Lazio: l'obiettivo di questo finale di stagione è blindare una posizione che vale la qualificazione alla prossima Champions League, possibilmente il secondo posto. La Cremonese invece è impegnata nella lotta per non retrocedere ed occupa attualmente il terzultimo posto in classifica a pari punti con il Lecce. Due obiettivi opposti, una stessa urgenza: fare punti. Allo Stadio Diego Armando Maradona, la squadra di Antonio Conte non può più permettersi passi falsi, mentre gli uomini di Marco Giampaolo sanno che ogni punto in quest'ultima fase può valere la permanenza in Serie A.

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Amici di Tutto Napoli, buon venerdì e benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Cremonese!