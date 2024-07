Live Napoli-Egnatia 4-0 (21' Kvaratskhelia, 29' Politano, 51' Simeone, 68' Ngonge): poker delizioso di Ngonge! Secondo tempo in corso

87' - Azione personale di Ngonge che dalla fascia rientra al centro, sinistro però svirgolato dal belga.

84' - DOPPIO GIALLO! Scaramuccia a centrocampo. Guida ammonisce Rafa Marin e Aliyev, il fallo dello spagnolo aveva portato alla reazione del numero 4 ospite.

82' - BUONGIORNO! Corner battuto dalla destra da Ngonge, sale altissimo in aria l'ex Torino che di testa prova a metterla all'incrocio e non ci riesce di poco.

80' - GIALLO per Zejnullai per una brutta entrata a centrocampo su Folorunsho.

77' - Cambio per il Napoli: esce Iaccarino, entra Cajuste.

68' - NGONGE!!! GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL!!! Azione magistrale del Napoli per il poker azzurro! Raspadori apre per Zerbin a destra, altro assist dell'esterno per l'accorrente Ngonge che con un delizioso pallonetto sigla il 4-0!

65' - Altri cambi per l'Egnatia: dentro Lubas e Gjata, fuori Lushkja e Doukouo

62' - RAFA MARIN! Dal cornert stacco imperioso dello spagnolo che sfiora il palo e termina fuori.

62' - SIMEONE! Da calcio piazzato di Mario Rui, il Cholito stacca di testa, Dabjani vola e devia in angolo.

59' - RASPADORI! Grande giocata di Mario Rui che con un cucchiaio serve l'attaccante sul lato sinistro dell'area, mancino dell'ex Sassuolo respinto sulla linea dalla difesa albanese.

55' - Quattro cambi per l'Egnatia: fuori Aleksi, Malota, Doukouo, Ndreca; dentro Drame, Rama, Ahmetaj, Dulysse

54'- TRAVERSA DI NGONGE! Dagli sviluppi di un corner il belga centra il legno di destro.

53' - SIMEONE! Ancora il Cholito scatenato, giocata personale al limite dell'area e conclusione deviata.

51'- SIMEONE!!! GOOOOOL!!! GOOOOL!!! GOOOOL!!! Tris azzurro dopo una bella azione in ripartenza. Zerbin dopo un'ottima uscita palla partita da Mario Rui, parte a sinistra, Ngonge taglia sul primo palo, il Cholito si smarca al centro, assist preciso dell'esterno per l'argentino che la piazza sul secondo palo per il 3-0!

47' - Il Napoli fa circolare palla velocemente nella metà campo albanese.

21.02 - INIZIA IL SECONDO TEMPO!

21.01 - Conte rivoluziona la squadra per la ripresa. Questo il nuovo 11 schierato dal tecnico azzurro (3-4-2-1): Caprile; Rafa Marin, Buongiorno, Juan Jesus; Zerbin, Iaccarino, Folorunsho, Mario Rui; Ngonge, Raspadori; Simeone.

20.48 - Guida sembra dare un tiro a due in area in favore del Napoli ma poi fischia la fine del primo tempo.

20.47 - Concesso 1' di recupero.

42' - CHEDDIRA! Diagonale di sinistra su assit di Kvara, palla troppo centrale che Dabjani devia di piede.

41' - Kasa prova l'azione personale, Kvara riepiega fino alla propria area, arriva Natan in raddoppio e chiude l'albanese in scivolata.

36' - KVARA! Gran giocata di Politano che di tacco la passa a Mazzocchi, cross su secondo palo, Kvara ci prova al volo di destro: palla lontana dai pali.

29' - POLITANO!!!! GOOOOOOOOOL!!! GOOOOOOOL!!! Di Lorenzo appoggia per Politano che da fuori area fa partire un esterno destro di precisione chirurgica che s'insacca nell'angolino alla destra di Dabjani: 2-0 Napoli!

26' - POLITANO! Sventagliata da destra a sinistra per l'ex Inter che si accentra e prova la conclusione sul secondo palo, la palla termina non lontana dal palo.

21' - KVARA!!! GOOOOOOOOOOOOOOOL!!!! Assist perfetto di Lobotka per il georgiano che entra in area di rigore dalla sinistra e da posizione abbastanza defilata buca Dabjani con un preciso sinistro rasoterra.

20' - KVARA! Bella discesa palla al piede di Natan, il brasiliano scarica a Kvara che da fuori area prova il tiro a giro: palla alta.

16' - Parte Kvara centralmente in percussione, uno-due con Politano, il georgiano viene fermato in corner. Dalla bandierina nulla di fatto.

14' - Disimpegno sbagliato di Rrahmani, Anguissa preso contro tempo, Doukouo va al tiro ma la conclusione è facile da bloccare per Meret.

11' - Cross teso di Politano, Dabjani respinge e dopo un rimpallo su un difensore blocca.

9' - LOBOTKA! Ci prova lo slovacco da fuori area dopo aver ricevuto palla da un ottimo Kvara, palla alta sulla traversa.

6' - Si rialza Meret e si riprende il gioco.

5'- Primo calcio d'angolo per l'Egnatia, sul corner esce Meret e subisce una carica. Il portiere resta a terra medicato dallo staff sanitario.

4' - Kvara subisce una botta alla caviglia, niente di grave per il georgiano.

2' - Doppio tentativo per il Napoli! Palla persa dagli albanesi: prima Cheddira, poi Politano ci provano da posizione ravvicinata ma è bravo Dabjani a sventare. Guida poi fischia una carica dell'esterno sul portiere.

20.02 - PARTITI!

20.00 - Minuto di raccoglimento per le vittime di Scampia, lutto al braccio per il Napoli.

19.56 - Le squadre entrano in campo.

19.34 - L'arbitro sarà Marco Guida di Torre Annunziata.

19.33 - Il Napoli giocherà con la nuova maglia bianca. La seconda maglia è stata messa in vendita negli store ufficiali ieri.

19.30 - Il presidente scende a bordo campo per assistere al riscaldamento.

19.26 - In tribuna arriva il presidente Aurelio De Laurentiis, attorniato da tantissimi tifosi.

19.21 - Scende in campo anche il Napoli, riscaldamento anche per gli azzurri.

19.16 - Sono ufficiali le formazioni di Napoli-Egnatia, primo test amichevole degli azzurri a Castel di Sangro. Antonio Conte conferma il 3-4-2-1. Tra i pali Meret scende in campo dal 1' al posto di Caprile. Novità in difesa, la linea a tre è composta da Di Lorenzo e Natan braccetti e il nuovo acquisto Buongiorno al centro. In mediana Anguissa e Lobotkca, sulle fasce Mazzocchi a destra e Spinazzola a sinistra. I due trequartisti sono Politano e Kvaratskhelia, davanti il ruolo di prima punta è affidato a Cheddira.

NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan; Mazzocchi, Anguissa, Lobotka, Spinazzola; Politano, Kvaratskhelia; Cheddira.

A disposizione: Contini, Turi, Caprile, Buongiorno, Juan Jesus, Mario Rui, Rafa Marin, Simeone, Zerbin, Cajuste, Ngonge, laccarino, Raspadori, Folorunsho, Mezzoni. All. Conte.

EGNATIA (3-4-3): Dabjani; Xhemajli, Mallota, Aliyev; Fangaj, Zejnullai, Aleksi, Ndreca; Kasa, Doukouo, Lushkja. A disposizione: Kuka, Duka, Dulysse, Lubas, Rama, Drame, Ahmetaj, Gjata, Spahiu, Bakayoko. All. Tetova.

19.10 - Egnatia campo per il riscaldamento.

17.50 - Tifosi già in fila all'esterno del Patini, nonostante il tempo incerto i tifosi iniziano arrivare allo stadio a più di due ore dal fischio d'inizio.

17.45 - C'è grande attesa per le formazioni dopo l'allargarsi della rosa con i nazionali di rientro dagli Europei. Antonio Conte dovrebbe riproporre il 3-4-2-1 con l'inserimento di Buongiorno al centro della difesa, Di Lorenzo nel ruolo di braccetto di destra, Lobotka in mezzo al campo e Kvaratkshelia nei due dietro la prima punta.

Amici di Tuttonapoli, buonasera e benvenuti alla diretta testuale del primo test amichevole del ritiro di Castel di Sangro. Dopo le prime due amichevoli disputate a Dimaro e la seduta mattutina di oggi, il Napoli di Antonio Conte scende in campo allo Stadio Patini contro gli albanesi dell'Egnatia. Calcio d'inizio alle 20 per la prima amichevole internazionale di questa stagione.