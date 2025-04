Live Napoli-Empoli 1-0 (McTominay 18'): Neres a un passo dal raddoppio

31' - Rrahmani perde un pallone sanguinoso nei pressi dell'area: Fazzini riesce a calciare dai 16 metri ma il suo tiro finisce alto.

30' - Traversone a rientrare di Cacace sul secondo palo: ci arriva coi tempi giusti Marianucci che però di testa non riesce a indirizzare nello specchio della porta.

29' - Fallo di Gilmour all'altezza della trequarti azzurra, sul lato destro.

27' - NERES A UN PASSO DAL RADDOPPIO! Politano sfila via sulla destra e fa un cross morbido di piede debole: sul secondo palo recapita Neres che schiaccia il tiro di mancino, ma Vasquez si oppone e devia in corner.

25' - Il cross di Politano è facile preda dei guantoni di Vasquez.

24' - Ora il Napoli prova ad abbassare i ritmi del pressing avversario ed a consolidare il possesso.

23' - Esposito in area accerchiato da tre difensori si gira sul mancino e conclude: il muro azzurro respinge.

22' - Insistono gli azzurri: dopo un fraseggio nella trequarti avversaria, Gilmour tenta il tiro dal limite ma è debole e centrale.

21' - POLITANO! Il numero 21 azzurro si accentra sul mancino e calcia a giro, costringendo Vasquez a sporcarsi i guantoni.

19' - Ancora pericoloso l'Empoli sull'asse Pezzella-Gyasi: il primo trova il secondo in area che di testa manda alto.

18' - GOL GOL GOL! NAPOLI IN VANTAGGIO! Lukaku defilato sulla linea laterale trova una palla geniale che taglia l'Empoli in due. McTominay riceve centralmente, punta l'area e arrivato al limite trafigge Vasquez con un destro violento e preciso a incrociare.

16' - Corner a rientrare battuto da Gilmour, torre di Juan Jesus sul secondo palo ma non arriva nessun azzurro a raccogliere.

15' - Della battuta si incarica Politano con un cross morbido: un flipper in area per poco non favorisce Lukaku a due metri dalla porta. Provvidenziale l'intervento di Marianucci che mette in corner.

14' - Politano trova Gilmour tra le linee, lo scozzese subisce fallo da Viti. Calcio di punizione per il Napoli da una posizione interessante.

13' - Neres-Olivera provano a connettersi, l'uruguagio però sbaglia il passaggio che avrebbe chiuso la triangolazione sull'out di sinistra.

12' - È proprio Mazzocchi a trovare una buona percussione centralmente, poi però sbaglia la misura del passaggio.

11' - Come riferisce la bordocampista DAZN, Barbara Cirillo, il tecnico azzurro Antonio Conte è in continuo dialogo con Mazzocchi per dargli carica.

10' - Mazzocchi trova una buona traccia per Lukaku, ma Viti riesce a coprire il passaggio con il corpo.

9' - Il Napoli accetta il pressing alto avversario e prova a costruire dal basso per poi cercare improvvisamente la verticale all'indirizzo di Lukaku.

8' - L'Empoli recupera palla in zona alta, ma Gyasi ed Esposito non si intendono e regalano rimessa dal fondo al Napoli.

7' - Calcio d'angolo per l'Empoli dalla destra, battuto a rientrare: Meret smanaccia coi pugni.

6' - BRIVIDO NAPOLI! Ripartenza fulminea dell'Empoli, cross di Pezzella per Fazzini che pochi passi colpisce male di testa.

5' - Neres riceve isolato sull'out di sinistra: cross insidioso del brasiliano che viene rigettato dalla difesa toscana.

4' - L'Empoli affronta il Napoli con coraggio: gli uomini di D'Aversa organizzano un pressing alto quando gli azzurri provano a costruire.

3' - McTominay finisce a terra dopo aver subito un colpo da Viti, gli azzurri protestano giustamente per il fallo non fischiato.

2' - Ottima uscita dal basso del Napoli: Rrahmani libera lo spazio per Mazzocchi che poi cerca Politano in profondità, ma viene fermato da Viti.

1' - Pronti via. Passano 15 secondi e l'Empoli è subito pericoloso con un colpo di testa di Gyasi in area. I toscani reclamano un tocco di mano di Juan Jesus, ma per il direttore di gara è tutto regolare.

20.48 - PARTITI! Inizia il match al Maradona

20.44 - Le squadre fanno il loro ingresso in campo...azzurri accompagnati dall'ormai noto "1 agosto..."

20.40 - Doppio striscione in curva B e A: "È una regola che vale in tutto l'universo, chi non lotta per qualcosa ha già comunque perso..., avanti Napoli!"

20.32 - Rientrano negli spogliatoi le squadre, è ormai tutto pronto al Maradona per l'inizio della partita!

20.12 - Undicesimo sold-out stagionale e sesto di fila, per una serata da vivere tutti insieme.

20.08 - Dentro anche gli azzurri! Inizia il riscaldamento anche per gli uomini di Antonio Conte!

20.03 - Accolti da assordanti fischi i calciatori dell'Empoli al loro ingresso in campo.

19.57 - In campo i portieri del Napoli per il riscaldamento della gara.

19.55 - Ufficiali le formazioni della gara:

NAPOLI (4-2-3-1): Meret, Mazzocchi, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera, Gilmour, Lobotka, Politano, McTominay, David Neres, Lukaku. Allenatore: Antonio Conte.

EMPOLI (3-4-2-1): Vasquez; Goglichidze, Marianucci, Viti; Gyasi, Grassi, Henderson, Pezzella; Cacace, Fazzini; Esposito. Allenatore: Roberto D’Aversa

19.50 - C'è un bel clima al Maradona, i tifosi sono coscienti dell'importanza della partita ed iniziano già ad incitare i calciatori

19.20 - Il Maradona si veste di grande evento anche per il match contro l'Empoli: già tantissime le code all'esterno dello stadio.

19.00 - "Ultime partite, sette battaglie. Noi in curva, loro in campo: 'lottiamo', fino a quando non è finita!", è questo il messaggio diffuso tramite volantino da Curva A e Curva B prima di Napoli-Empoli. Guardalo qui!

Il Napoli di Antonio Conte scende in campo per la 32ª giornata di Serie A: gli azzurri ospiteranno l'Empoli di Roberto D'Aversa, al Maradona lunedì alle ore 20:45. È la prima delle ultime sette fatiche che restano agli azzurri prima della fine della stagione: la buona notizia è che il calendario prevede solo squadre della parte destra della classifica. Tuttavia questo non significa che saranno gare semplici, a partire proprio dall'Empoli: i toscani sono terzultimi a -2 dalla zona salvezza e si giocheranno tutto per trovare dei punti.

Le ultime sul Napoli

Antonio Conte dalla gara di Bologna perde Di Lorenzo e Anguissa per squalifica, in più sono da valutare le condizioni per il rientro di Spinazzola. Intanto Meret si riprende il posto tra i pali dopo l'influenza ma non ci sarà Buongiorno. Ancora una volta Juan Jesus con Rrahmani in difesa. Completano Mazzocchi e Olivera. A centrocampo riecco Gilmour - nettamente favorito su Billing - per affiancare Lobotka e McTominay, uscito malconcio al Dall'Ara ma che ha recuperato dalla botta subito. Confermato il tridente d'attacco Politano-Lukaku-Neres.

Le ultime sull'Empoli

Roberto D'Aversa deve fare i conti con altri tre infortuni: hanno chiuso la stagione anzitempo Kouamé, Zurkowski e Maleh. In totale nove gli indisponibili, ma non sta benissimo neanche Viti. Nel classico 3-4-2-1 in porta c'è Vasquez, difesa a tre formata da Goglichidze e probabilmente De Sciglio ai lati dell'uomo-mercato Marianucci. Sugli esterni di centrocampo Gyasi e Pezzella, in mediana agiranno l'ex Grassi insieme a Henderson. In attacco, a supporto della punta Esposito si muoveranno Cacace e Fazzini, quest'ultimo insidiato da Colombo che farebbe arretrare Esposito sulla trequarti.

Stadio Diego Armando Maradona lunedì 14 aprile ore 20:45

NAPOLI (4-3-3): Meret; Mazzocchi, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Gilmour, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Neres. Allenatore: Antonio Conte

Ballottaggi: Gilmour-Billing 70-30%

Diffidati: Olivera

Indisponibili: Contini, Buongiorno, Di Lorenzo (squalificato), Anguissa (squalificato)

EMPOLI (3-4-2-1): Vasquez; Goglichidze, Marianucci, De Sciglio; Gyasi, Grassi, Henderson, Pezzella; Fazzini, Cacace; Esposito. Allenatore: Roberto D'Aversa

Ballottaggi: Fazzini-Colombo-Solbakken 50-30-20%, De Sciglio-Viti 55%-45%

Diffidati: Cacace, Henderson

Indisponibili: Ismajli, Maleh, Zurkowski, Anjorin, Kouame, Sazonov, Haas, Pellegri, Silvestri