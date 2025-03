Rileggi live Napoli-Fiorentina 2-1 (Lukaku 26', Raspadori 60', Gudmundsson 67'): Conte risponde all'Inter

Il Napoli batte la Fiorentina e risponde all'Inter che ieri ha vinto col Monza: gli azzurri restano attaccati a -1. Gara sofferta fino all'ultimo al Maradona: c'è solo il Napoli in campo sin dall'inizio, ma per i tanti errori sotto porta neanche il doppio vantaggio basta a far stare tranquillo Conte. I Viola infatti accorciano prima del 70esimo e tengono in apprensione i partenopei per gli ultimi 20 minuti. Alla fine il Napoli conquista un successo meritato.

16.55 - FINISCE QUI!

96' - Ndour spara alle stelle, boato di liberazione del Maradona.

96' - Calcio d'angolo Fiorentina, ultima palla del match, sale anche De Gea.

95' - Gilmour con le ultime forze va a respingere il cross. Ultima azione pee la Fiorentina.

93' - Gilmour a terra per crampi.

92' - SIMEONE SE LO DIVORA! Ripartenza in campo aperto, Simeone arriva tutto solo davanti a De Gea ma ciabatta il pallone. Il Napoli fallisce il match point.

90' - Vengono segnalati 5 minuti di recupero.

90' - Ultimo cambio di Conte: entra Juan Jesus al posto di Spinazzola.

89' - È proprio Billing a incaricarsi della battuta, ma la sua punizione sbatte sulla barriera e la palla finisce tra le braccia di De Gea.

89' - Billing scappa via a Pongracic e lo costringe al fallo, ammonito il difensore viola.

88' - Recupera palla in zona alta Olivera e cerca Billing in mezzo, per centimetri non ci arriva il danese.

87' - Seconda e terza sostituzione di Conte: spazio a Billing, lascia il campo McTominay per un problema fisico. Entra anche Simeone per Raspadori.

84' - Buon cross di Raspadori sul secondo palo, dove però non c'è nessun compagno a recapitare.

82' - Palladino si gioca il tutto per tutto: cambia centrocampista per attaccante. entra Beltran al posto di Cataldi.

81' - Prima mossa di Conte: il tecnico azzurro inserisce Olivera di Politano.

81' - Fagioli lancia Kean che addomestica in mezzo a due e arriva a calciare, ma sbaglia la misura del tiro.

79' - Fagioli cerca il jolly dalla lunga distanza, palla di molto alta.

77' - POLITANO! Suggerimento in area di McTominay, Politano - insolitamente sull'out di sinistra - scarica il mancino forte sul primo palo. Respinge in corner De Gea.

74' - Terzo cambio Fiorentina: entra Moreno per Comuzzo.

70' - Intervento monumentale di Buongiorno che contiene la sgroppata di Comuzzo.

68' - Fallo in ritardo di Gudmundson già ammonito, ma l'arbitro lo grazia e non estrae il giallo.

67' - Accorcia subito le distanze la Fiorentina: sponda di Kean per Gudmundsson che dal limite calcia perfettamente a giro e infila Meret.

64' - Ammonito Gudmundsson per un intervento in ritardo sulla caviglia di Di Lorenzo.

63' - Cross di Dodo alla ricerca di Kean, fa buona guardia Rrahmani che di testa libera l'area.

60' - AZIONE FA-VO-LO-SA DEL NAPOLI! Combinazione Raspadori appoggia per Gilmour, palla a Lukaku che imbuca ancora per l'inserimento di Raspadori che davanti a De Gea stavolta non sbaglia col mancino.

59' - Arrivano le prime mosse di Palladino: entrano Gosens e Pongracic al posto di Parisi e Ranieri.

58' - RRAHMANI! Calcio d'angolo a rientrare, Rrahmani spizza e sfiora il palo alla sinistra di De Gea.

57' - RASPADORI! McTominay vince il contrasto con Ndour, Raspadori raccoglie la sfera, punta Comuzzo e calcia col mancino sul primo palo. De Gea devia in angolo.

56' - Aumenta il ritmo la Fiorentina in questo avvio di ripresa: i viola pressano con più uomini la costruzione del Napoli.

54' - De Gea sbaglia il rinvio e per poco McTominay non riesce ad agganciare il pallone. Sarebbe stata una situazione pericolosa.

52' - Contatto Gilmour-Fagioli al limite dell'area azzurra, protestano i viola ma Colombo lascia proseguire.

50' - Raspadori prova a lanciare Lukaku in profondità con un passaggio di prima, ma non s'intende col belga che invece la voleva sui piedi.

49' - Corner di Fagioli a spiovere sul secondo palo, Meret lascia scorrere sul fondo.

48' - Ammonito Buongiorno per aver fermato fallosamente Kean.

47' - Ottima trama del Napoli con Di Lorenzo che imbuca per Lukaku, colpo di tacco del belga a trovare Raspadori che però perde l'attimo per servire McTominay.

46' - Lukaku sfila sull'out di sinistra e prova a superare Pablo Marì, fermato in rimessa laterale.

46' - Nessun cambio effettuato durante l'intervallo: in campo gli stessi undici della prima frazione di gioco.

16.03 - Comincia il secondo tempo.

15.47 - Termina il primo tempo al Maradona. Napoli meritatamente avanti nel punteggio, dominio assoluto in campo e almeno 5 nitide occasioni create. Un 1-0 che sta molto stretto agli azzurri

45' - 1' di recupero

43' - Occasione per McTominay che ci prova con il mancino ma il pallone termina a lato della porta difesa da De Gea

40' - Giropalla Napoli

37' - OCCASIONE NAPOLI! Spinazzola in area di rigore viene servito perfettamente dalla sponda di Lukaku, il mancino dell'esterno è ancora ipnotizzato da un super De Gea!

33' - TRAVERSA DI DI LORENZO! Giocata corale del Napoli, il pallone scivola da sinistra a destra arrivando sui piedi del capitano Di Lorenzo che si coordina e lascia partire una bomba che si stampa sulla traversa!

32' - Chance Fiorentina: Meret sbaglia completamente l'uscita, Kean lo anticipa ma per fortuna del Napoli il pallone termina alto.

32' - Attacca ancora la Fiorentina, altro corner guadagnato dagli sviluppi del precedente

31' - Calcio d'angolo in favore della Fiorentina

30' - OCCASIONE NAPOLI! Di Lorenzo infila la difesa della viola, serve d'esterno Raspadori che incrocia ma questa volta De Gea non sbaglia e para facilmente.

26' - GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DEL NAPOLI! Giocata di McTominay che dal lato sinistro supera due avversari, prova il destro e De Gea respinge in maniera goffa, il pallone finisce sui piedi di Lukaku che non può sbagliare! 1-0!

21' - Solo Napoli in campo

20' - Colpo di testa molto debole di McTominay, bloccato da De Gea

18' - Contatto tra Comuzzo e Lukaku in area di rigore, Colombo lascia correre.

16' - Giropalla confuso della Fiorentina che perde palla nel bel mezzo del centrocampo. Risale il campo il Napoli

15' - Tentativo di Buongiorno che si spinge fino in attacco e ci prova con il destro ma il pallone è lento e De Gea blocca con facilità

13' - Continua a spingere il Napoli

10' - ERRORACCIO DI RASPADORI DAVANTI A DE GEA! Giocata di Lukaku che serve Di Lorenzo, Raspadori viene servito da solo davanti a De Gea ma colpisce il portiere spagnolo facendosi ipnotizzare!

6' - Giocata speciale di Gilmour che supera Pablo Mari e si guadagna un buon calcio di punizione

2' - Destro altissimo di Raspadori

1' - Preme subito il Napoli

15.01 - INIZIA LA GARA!

14.58 - "Anema" in curva A, "Core" in curva B. Stupenda coreografia allo stadio Maradona!

14.56 - Le squadre fanno il loro ingresso in campo|

14.46 - Finisce la fase di riscaldamento della gara, squadre negli spogliatoi. 10 minuti all'inizio del match!

14.40 - Quasi 20° qui a Fuorigrotta, clima estivo

14.25 - Il Bologna non si ferma e batte anche l'Hellas Verona: 1-2 il risultato finale con le reti di Odgaard, Cambiaghi e il gol bandiera di Mosquera

14.20 - Squadre in campo per il riscaldamento

14.15 - Le squadre sono arrivate al Maradona, cornice di pubblico splendida!

13.55 - Ufficiali le formazioni della gara:

NAPOLI (3-5-2): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Gilmour, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Raspadori, Lukaku. Allenatore: Antonio Conte

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Comuzzo, Marí, Ranieri; Dodo, Ndour, Cataldi, Fagioli, Parisi; Gudmundsson, Kean. Allenatore: Raffaele Palladino

13.39 - Squadre attese allo stadio

13.20 - Ci sarà una coreografia congiunta tra le due curve quest'oggi al Maradona: cartoncini blu e bianchi pronti a colorare lo stadio!

12.11 - Splende il sole su Napoli, oggi ennesimo sold-out in un Maradona caldissimo!

Il Napoli si appresta a ospitare la Fiorentina allo Stadio Maradona, nella sfida valida per la 28ª giornata di Serie A. Agli azzurri manca la vittoria da cinque gare, ma l'ultima prestazione contro l'Inter ha dato entusiasmo e consapevolezza alla squadra di Antonio Conte: contro gli uomini di Raffaele Palladino, il Napoli prova a ritrovare i tre punti per continuare a inseguire lo scudetto. I viola invece hanno perso ben tre delle ultime quattro gare e arrivano al Maradona reduci dalle fatiche della gara del giovedì in Conference League.

Le ultime sul Napoli

Mister Conte darà fiducia all'assetto che ha messo in difficoltà l'Inter la scorsa settimana. Dunque in porta Meret, pacchetto difensivo formato da Di Lorenzo e Buongiorno con Rrahmani al centro. Sulle corsie laterali di centrocampo confermati Politano e Spinazzola, in mediana confermato Gilmour come annunciato da Conte in conferenza, completano Lobotka e McTominay. Si va verso la conferma del tandem d'attacco Lukaku-Raspadori, ma il tecnico azzurro si riserva sempre l'opzione di inserire Olivera al posto di Jack e tornare al 4-3-3. Torna disponibile Mazzocchi, ancora ai box Neres e Anguissa.

Le ultime sulla Fiorentina

Mister Palladino va verso la conferma del 3-5-2 con cui ha ritrovato il successo nell'ultima gara di campionato, ma dovrà fare i conti con molte defezioni tra infortuni e squalifiche. A difendere i pali ci sarà De Gea, difesa a tre con Ranieri, Pablo Marì e uno tra Pongracic (non al meglio) e Comuzzo. Larghi a centrocampo Dodò e Gosens, in mediana è emergenza: toccherà a Cataldi in cabina di regia insieme a Ndour e Fagioli, recuperato Adli per la panchina. In attacco ritorna Kean che farà coppia con Beltran.

Stadio Diego Armando Maradona (Napoli), domenica 9 marzo ore 15:00

NAPOLI (3-5-2): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Gilmour, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Lukaku, Raspadori. Allenatore: Antonio Conte.

Ballottaggi: McTominay-Billing 70-30%, Raspadori-Olivera 60-40%

Indisponibili: David Neres, Anguissa

Diffidati: Anguissa, Di Lorenzo

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Marì, Ranieri; Dodò, Ndour, Cataldi, Fagioli, Gosens; Kean, Beltran. Allenatore: Raffaele Palladino

Ballottaggi: Pongracic-Comuzzo 55-45%, Ndour-Richardson 60-40%, Beltran-Gudmundsson 70-30%

Indisponibili: Bove, Colpani, Folorunsho, Mandragora (squalificato), Zaniolo (squalificato)

Diffidati: Fagioli, Folorunsho

DOVE SEGUIRLA - Diretta Tv su Dazn, diretta radiofonica su Radio Crc e diretta testuale con ampio pre e post-partita su Tuttonapoli.net

