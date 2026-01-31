Live Napoli-Fiorentina, pre-partita: Conte verso un solo cambio di formazione

16.45 - Il Napoli è arrivato al Maradona.

16.00 - L'impianto di Fuorigrotta al momento non è sold-out essendoci ancora disponibilità in vari settori. Al momento risultano le ultime disponibilità per la Posillipo Premium, Distinti superiori Premium e Distinti superiori mentre è ampia la disponibilità per la Posilipo e discreta per Nisida, Distinti inferiori e Curve inferiori.

Antonio Conte valuta un cambio sulla corsia destra di centrocampo del suo 3-4-2-1. Tra i pali Meret, pacchetto arretrato composto da Di Lorenzo, Buongiorno e Juan Jesus (ancora in pole su Beukema). A centrocampo, può tornare Gutierrez a destra con Spinazzola spostato di nuovo a sinistra, in mezzo invece i soliti McTominay e Lobotka. In attacco Giovane scalpita per un posto, ma il tecnico azzurro è orientato alla conferma del tridente Vergara-Hojlund-Elmas. Potrebbe strappare la convocazione Rrahmani.

Paolo Vanoli conferma il 4-3-3 / 4-1-4-1 e recupera Kean e Piccoli, quest'ultimo comunque non è al meglio e partirà dalla panchina. In porta De Gea, terzini Dodò e Gosens, coppia di centrali composta da Comuzzo e Pongracic. In cabina di regia Fagioli coadiuvato da Mandragora, la terza maglia se la giocano Brescianini e Ndour con il primo leggermente in vantaggio. Sugli esterni agiranno Parisi e Gudmundsson, il riferimento centrale sarà Kean.

Il Napoli di Antonio Conte ha subito due batoste negli ultimi giorni: il 3-0 in campionato contro la Juventus - con conseguente meno 9 dall'Inter - e l'eliminazione dalla Champions League per mano del Chelsea. Quest'oggi alle ore 18:00 allo Stadio Maradona, gli azzurri devono resettare e cercare la vittoria a tutti i costi, contro la Fiorentina di Paolo Vanoli: i viola stanno vivendo una stagione estremamente complicata, ma restano un avversario difficile da affrontare.

Amici di Tutto Napoli, buonasera e benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Fiorentina!