Napoli-Girona 0-2, le pagelle: disastro Meret, poi tanta fatica sul super-palleggio spagnolo

Le pagelle di Napoli-Girona 0-2

Meret 4,5 - Uno svarione pesantissimo contro un avversario di massimo livello. Mai realmente impegnato fino a quel momento in tutto il pre-campionato, subisce gol rischiando incredibilmente - senza pressione - un passaggio dove c'erano già due avversari in chiusura su Anguissa. Un paio di respinte non impossibili, nella ripresa una di piede d'istinto e poi un'altra uscita bassa senza possibilità di intervenire sul 2-0.

Di Lorenzo 5,5 - Sempre al limite, riesce talvolta a cavarsela di mestiere. Manca nella fase di spinta quando si sgancia e di costruzione, quella che dovrebbe fare meglio, ma condivide i demeriti con i compagni che soffrono il pressing asfissiante degli spagnoli.

Rrahmani 6 - Inizia bene, imbucando e sganciandosi con fiducia. Da un suo recupero alto poi nasce una punizione per Kvaratskhelia. Diverse buone chiusure e poi nel momento difficile di conseguenza sbanda talvolta anche lui. Nel finale sfiora il pareggio colpendo il palo.

Buongiorno 6 - Un paio di duelli ad inizio gara infiammano il pubblico, poi sotto nel punteggio il Girona fraseggia all'infinito, il Napoli soffre lo sviluppo esterno ed è chiamato anche ad allargarsi, come in occasione del gol del raddoppio.

Mazzocchi 5,5 - S'inserisce anche bene, come nelle precedenti gare dimostrando gamba e intuito, ma manca sempre qualcosa alla conclusione o nell'ultimo passaggio. Preso gol, finisce per fare il quinto difensore più che l'esterno. Esce dopo una botta (dal 57' Zerbin 6 - Entra dando vivacità, andando anche via in progressione e costringendo l'avversario al giallo)

Lobotka 6 - Alza sempre la pressione quando può, ma il Girona con grande qualità e predisposizione al fraseggio spesso riesce a tagliarlo fuori. Quando il Napoli è costretto ad abbassarsi, cioè spesso, chiude tutto quello che può con generosità.

Anguissa 5,5 - Incolpevole sul gol subito, non riuscendo a ricevere lo scarico di Meret che è lento e praticamente tra due avversari in chiusura. In ogni caso non brilla, sotto pressione combina poco ed in fase propositiva non velocizza il gioco.

Spinazzola 6 - Il Napoli si abbassa molto e spesso deve affidarsi al suo strappo a campo aperto per tentare di risalire la metà campo. Nella ripresa rischia l'autogol in un tentativo di accomodare il pallone a Meret e sul campo pesante viene risparmiato nel finale (dal 75' Rafa Marin sv)

Politano 5,5 - La partita si complica e si sporca, il campo si allunga e di conseguenza fatica ad accompagnare. Diversi errori tecnici, anche un paio di dribbling nell'ultima fase ma nel complesso non certo la sua migliore serata (dall'89' Ngonge sv)

Kvaratskhelia 6,5 - Le poche occasioni del Napoli nascono tutte da sue iniziative. Dopo il gol il Napoli soffre, si abbassa, di conseguenza quando riceve è molto lontano dalla porta e con pochi scarichi di qualità, nonostante tutto inventa sempre qualcosa e nel finale il portiere gli nega il gol.

Raspadori 5,5 - Qualche sponda abbassandosi, diverse giocate nello stretto, poi dopo il gol la squadra perde metri e finisce per correre a vuoto per colpe non di certo tutte sue (dal 75' Simeone sv)