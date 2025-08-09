Live Napoli-Girona, pre-partita: Conte sceglie Meret tra i pali, Lang in panchina

18.19 - Gli azzurri scendono in campo per il riscaldamento.

18.18 - Sono ufficiali le formazioni di Napoli-Girona, terza amichevole dei campioni d'Italia nel ritiro di Castel di Sangro. Conte schiera il 4-3-3, schierando David Neres esterno alto nel tridente composto da Lukaku e Politano. Tra i pali Meret vince il ballottaggio con Milinkovic-Savic, davanti al numero uno la linea a quattro è composta da Di Lorenzo e Olivera sulle fasce e Rrahmani e Juan Jusus centrali. A centrocampo la mediana è composta da Lobotka al centro con De Bruyne e Anguissa ai lati.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; De Bruyne, Lobotka, Anguissa; Politano, Lukaku, Neres. A disposizione: Milinkovic-Savic, Contini, Ferrante, Spinazzola, Mazzocchi, Beukema, Obaretin, Marianucci, Zanoli, Coli Saco, Vergara, Gilmour, Hasa, Lucca, Cheddira, McTominay. All. Conte.

GIRONA (4-2-3-1): Gazzaniga; Arnau, Antal, Krejci, Blind; Herrera, Solís; Tsygankov, Asprilla, Joel Roca; Stuani A disposizione: Juan Carlos, Krapyvtsov, Rincon, David Lopez, Cristian, Lemar, Vitor Reis, Torrijo, Miovski, Nunez, Camara. All. Michel.

18.15 - I portieri del Girona entrano in campo per il riscaldamento.

Difficile prevedere con certezza l’undici di partenza, ma le indicazioni arrivate dagli ultimi allenamenti lasciano pensare che Conte possa iniziare a dare minuti a chi giocherà a Reggio Emilia contro il Sassuolo nella prima di campionato. Tra i pali chance per Milinkovic-Savic, in difesa Di Lorenzo e Spinazzola sulle corsie esterne con Rrahmani e Beukema a comporre la coppia centrale. In mediana il terzetto formato da Lobotka, Anguissa e De Bruyne, mentre in attacco spazio al tridente Lang-Lukaku-Neres. Di seguito le probabili formazioni:

NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Beukema, Spinazzola; Anguissa, Lobotka, De Bruyne; Lang, Lukaku, Neres.

GIRONA (4-3-3): Gazzaniga; Rincon, Martinez, Krejci, Frances; Lemar, Herrera, Martin; Tsygankov, Asprilla, Ruiz. Allenatore: Miguel Ángel Sánchez Muñoz

E' il giorno del secondo test internazionale a Castel di Sangro. Il Napoli di Antonio Conte, dopo l'amichevole contro i francesi del Brest (e tralasciando la sgambata con la Casertana), quest'oggi scende in campo allo stadio Teofilo Patini per provare ad aumentare il livello - in primis dal punto di vista fisico - sfidandogli spagnoli del Girona, avversario diventato abituale nel secondo ritiro estivo. Di seguito il riepilogo dei test estivi:

A Dimaro:

Napoli-Arezzo 0-2

Napoli-Catanzaro 2-1

A Castel di Sangro:

Napoli-Brest 1-2

Napoli - Casertana: 1-1

Napoli-Girona 9 agosto ore 19

Napoli - Sorrento: domenica 10 agosto 2025, ore 11

Napoli-Olympiacos 14 agosto ore 20

Amici di Tuttonapoli, benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Girona. Dopo il ko contro il Brest arriva la seconda amichevole internazionale del ritiro di Castel di Sangro. Come di consueto, vi offriremo il lungo pre-partita, il live della gara e tutti i contributi e gli approfondimenti post-partita