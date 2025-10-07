Ufficiale

Napoli-Inter, da domani biglietti in vendita: info, prezzi e dettagli

Napoli-Inter, da domani biglietti in vendita: info, prezzi e dettagliTuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 12:12In primo piano
di Fabio Tarantino

A partire dalle ore 12:00 di mercoledì 8 ottobre 2025 saranno in vendita i biglietti per Napoli vs Inter, match che si disputerà sabato 25 Ottobre alle ore 18:00 allo Stadio Diego Armando Maradona. Per il big Match di sabato 25 ottobre, la vendita dei biglietti, si articola in tre fasi: la prima fase (Fase 1), esclusivamente online, riservata ai titolari di un Abbonamento FULL 25/26, per l’acquisto di un biglietto extra; la seconda fase (Fase 2), riservata ai titolari di Fidelity Card; la terza fase (Fase 3) di vendita libera aperta a tutti.

I prezzi:

CURVE INFERIORI 40,00 €45,00 €

CURVE SUPERIORI 55,00 €60,00 €

DISTINTI INFERIORI 75,00 €90,00 €

DISTINTI SUPERIORI 105,00 €120,00 €

DISTINTI SUPERIORI PREMIUM 120,00 €135,00 €

TRIBUNA NISIDA 125,00 €140,00 €

TRIBUNA POSILLIPO 150,00 €185,00 €

TRIBUNA POSILLIPO PREMIUM 175,00 €215,00 €