Napoli-Inter, da domani biglietti in vendita: info, prezzi e dettagli
A partire dalle ore 12:00 di mercoledì 8 ottobre 2025 saranno in vendita i biglietti per Napoli vs Inter, match che si disputerà sabato 25 Ottobre alle ore 18:00 allo Stadio Diego Armando Maradona. Per il big Match di sabato 25 ottobre, la vendita dei biglietti, si articola in tre fasi: la prima fase (Fase 1), esclusivamente online, riservata ai titolari di un Abbonamento FULL 25/26, per l’acquisto di un biglietto extra; la seconda fase (Fase 2), riservata ai titolari di Fidelity Card; la terza fase (Fase 3) di vendita libera aperta a tutti.
I prezzi:
CURVE INFERIORI 40,00 €45,00 €
CURVE SUPERIORI 55,00 €60,00 €
DISTINTI INFERIORI 75,00 €90,00 €
DISTINTI SUPERIORI 105,00 €120,00 €
DISTINTI SUPERIORI PREMIUM 120,00 €135,00 €
TRIBUNA NISIDA 125,00 €140,00 €
TRIBUNA POSILLIPO 150,00 €185,00 €
TRIBUNA POSILLIPO PREMIUM 175,00 €215,00 €
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Torino
|Napoli
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro