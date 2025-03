Ufficiale Napoli-Inter, le formazioni: Conte col 3-5-2, c'è Gilmour dal 1'! Inzaghi con Bisseck

vedi letture

Da una parte il Napoli, reduce da un febbraio nero, senza vittorie, con tre pareggi e una sconfitta, nell'ultima partita, sul campo del Como. Dall'altra l'Inter, che proprio alla luce del periodo negativo degli azzurri è riuscita a operare il sorpasso in classifica e arriva allo scontro diretto forte del +1 in classifica. Al Maradona c'è la gara più attesa del momento: la seconda sfida la partita in casa, Conte affronta Inzaghi per la seconda volta in stagione dopo il pareggio dell'andata a San Siro.

Sono note le formazioni ufficiali. Antonio Conte conferma il 3-5-2 con Raspadori-Lukaku in attacco. A centrocampo Gilmour vince il ballottaggio con Billing per rimpiazzare l'infortunato Anguissa. Politano confermato come esterno di destra, con Spinazzola dall'altro lato. In casa Inter in difesa c'è Bisseck con Acerbi e Bastoni. Per il resto tutto confermato, con Thuram davanti insieme a Lautaro Martinez.

NAPOLI (3-5-2): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Gilmour, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Lukaku, Raspadori. A disposizione: Contini, Scuffet, Jesus, Okafor, Billing, Marin, Olivera, Simeone, Ngonge, Hasa. Allenatore: Antonio Conte.

INTER (3-5-2): J. Martinez; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. A disposizione: 12 Di Gennaro, 40 Calligaris, 6 De Vrij, 7 Zielinski, 8 Arnautovic, 11 Correa, 16 Frattesi, 21 Asllani, 28 Pavard, 50 Aidoo, 58 Cocchi, 99 Taremi. Allenatore: Simone Inzaghi