Napoli-Juventus, azzurri in silenzio stampa nel pre-partita: dopo la conferenza annullate anche le interviste in tv

Napoli in silenzio stampa prima del big match contro la Juventus.

© foto di www.imagephotoagency.it

Napoli in silenzio stampa prima del big match contro la Juventus. Dopo aver annullato la conferenza stampa di Francesco Calzona (o, per meglio dire, non averla mai indetta, dopo che De Laurentiis le aveva annullate tutte qualche settimana fa), il club azzurro non farà parlare i propri tesserati neanche alle televisioni. Il discorso vale per il pre-partita, mentre resta da capire cosa farà la società partenopea per il post.