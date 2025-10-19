Napoli ko, Gazzetta: "Molliccio e banale! Quantità non è qualità, due dati preoccupanti"

vedi letture

All'Olimpico Grande Torino si rinnova una delle leggi non scritte del calcio: quella del gol dell'ex. A farne le spese è il Napoli di Antonio Conte, piegato 1-0 da una rete di Giovanni Simeone, che torna a far male alla sua ex squadra e regala al Torino una serata di festa. Per Marco Baroni arriva così una vittoria di prestigio contro un'altra big, frutto di un primo tempo di grande intensità e di una ripresa giocata con cuore e sacrificio. Per il Napoli, invece, la difficoltà a segnare e altri problemi si palesano a Conte, come scrive La Gazzetta dello Sport:

"A proposito di gol, il Napoli ne subisce per la settima partita consecutiva, e questa è anche la terza sconfitta di fila in trasferta dopo quelle con City e Milan. La quantită non si sposa mai con la qualità: 11 corner senza creare grossi spaventi e 13 tiri fuori; mancanza di precisione ovunque, non soltanto dentro l'area: 127 palle perse contro le 109 del Toro. E troppe giocate sghembe, oppure banali, anche dai più in vista. Un Napoli molliccio, incapace di trovare verticalità e su 28 cross, ne sono arrivati a destinazione soltanto nove, due dei quali buttati in cielo da De Bruyne e Elmas, da posizione ottima"