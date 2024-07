Ufficiale Napoli-Mantova, le formazioni: Osimhen in tribuna! C'è Cheddira, out Cajuste

vedi letture

Sono ufficiali le formazioni di Napol-Mantova, seconda amichevole estiva della banda di Antonio Conte. Al centro dell'attacco spazio a Cheddira e non a Simeone; Osimhen non è neanche in panchina. Cambi anche a centrocampo: gioca Iaccarino con Anguissa, out Cajuste. In difesa chance per Natan con Rafa Marin e Rrahmani. Ecco le scelte dei due allenatori.

NAPOLI (3-4-2-1): Caprile; Rafa Marin, Rrahmani, Natan; Mazzocchi, Iaccarino, Anguissa, Spinazzola; Politano, Lindstrom; Cheddira. A disposizione: Contini, Turi, Sorrentino, Juan Jesus, Mario Rui, Simeone, Popovic, Ambrosino, Zerbin, Ngonge, Mezzoni, Russo D'Avino, Ostigard, Gaetano

Allenatore: Antonio Conte

MANTOVA (4-3-3): Festa; Fedel, Brignani, Redolfi, Panizzi; Wieser, Burrai, Trimboli; Galuppini, Mancuso, Fiori.

A disposizione: 12 Sonzogni, 13 Maggioni, 14 Cella, 15 Solini, 16 Bani, 17 Ruocco - 18 Debenedetti - 19 Mensah . 20 Muroni - 21 Cinetti - 00 Botti - 23 De Maio - 24 Radaelli - 25 Artioli. All. Possanzini.