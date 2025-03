Napoli-Marianucci, affare fatto: il giovane difensore era tra i pre-convocati di Spalletti

Luca Marianucci è un nuovo acquisto in pectore del Napoli. Affare da 9 milioni per il difensore dell’Empoli che compirà 21 anni il prossimo 23 luglio, conferma quest'oggi anche il Corriere dello Sport dopo le indiscrezioni circolate già nei giorni scorsi. Il Napoli lo seguiva da tempo e ha concluso l’operazione anticipando tutti in vista dell’estate per il difensore classe 2004 (un metro e 94, capace di giocare anche da terzino) che era stato inserito anche nell’elenco dei pre-convocati di Spalletti per l’Italia.

Il Napoli ci aveva provato, sempre in Toscana, per un giovane profilo per la difesa, ma la Fiorentina per Pietro Comuzzo aveva alzato troppo la valutazione (intorno ai 40mln di euro), così la virata per il giovane talento dell'Empoli che finirà la stagione con D'Aversa per provare a salvare l'Empoli dove si è ritagliato il suo spazio e da febbraio è diventato titolare fisso con dieci presenze in campionato e quattro in Coppa Italia, brillante l’ultima, ai quarti contro la Juve, mostrando anche personalità e freddezza dagli undici metr