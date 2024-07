Napoli meglio di Juve e Milan? Gazzetta a sorpresa: "Conte senza coppe ha un'arma nucleare!"

Antonio Conte è messo meglio di Thiago e Fonseca, perché ha già quasi tutti titolari e non deve fare rivoluzioni tattiche. Lo scrive quest'oggi la Gazzetta dello Sport, in un focus a firma Luigi Garlando, raccontando dell'obiettivo di Conte e della situazione della rosa: "Deve estirpare quel che resta dell’esasperato palleggio di Sarri e pretendere verticalità, subito palla alle punte. Per l’aggressività da pressing si è appoggiato alla lezione fresca di Spalletti. Di suo, per ora, ha messo l’«amma faticà», cioè i cavalli nel motore con i suoi allenamenti proverbiali.

Di fatto, a Conte manca il solo Lukaku. Si conoscono così bene che il trapianto nel Napoli, dopo i saluti di Osimhen, non sarà un problema. Per il resto, solo alternative: un paio a centrocampo e un esterno (Neres?) che tenga sulla corda Politano. Conte è messo meglio anche perché un turbo d’entusiasmo come quello dei napoletani non ce l’ha nessuno. A Dimaro, quando un giocatore crollava a terra esausto, la gente esultava come per un gol. ll popolo sa già che il Napoli di Conte darà il massimo e che nelle mani di Antonio, le settimane di lavoro senza coppe, diventano un’arma nucleare".