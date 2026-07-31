Foto "Con Conte una settimana senza pallone...", ora Lang lo trova subito con Allegri

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Primo giorno di allenamenti a Castel di Sangro. Questa mattina la prima seduta, iniziata alle 10.40 come vi stiamo raccontando live, con la squadra che ha salutato il pubblico in tribuna (piena per metà) per poi svolgere subito un lavoro col pallone, impegnandosi in una partitella a pressione allenando contemporaneamente la costruzione (più uscite), la pressione, copertura dell'ampiezza con una buona intensità anche a livello fisico. Negli arancioni: Meret/Contini, Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin, Gutierrez, Lobotka, Anguissa, McTominay e Hojlund jolly in giallo. Negli azzurri: Obaretin, Garofalo, Lang, Prisco, Politano, Baridò, Pereyra.

Noa Lang, stavolta subito col pallone

In campo, tra i nuovi, anche Noa Lang. "Una settimana senza pallone..." disse in riferimento al suo primo ritiro a Dimaro, criticando la metodologia di Antonio Conte. Oggi il suo primo ingresso in campo è arrivato col pallone, non senza sforzi sull'intensità nell'alzare il pressing, ma sempre nell'ambito di partitella col pallone. Una differenza significativa per lui, in cerca di riscatto dopo un anno travagliato seppur concuso con la vittoria del titolo al Galatasaray.