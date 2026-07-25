Live Presentazione Napoli 2026/27: rivivi l'evento con le parole dei protagonisti

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Potrete seguire la presentazione ufficiale della squadra in diretta testuale e video su Tutto Napoli, con aggiornamenti in tempo reale.

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21.45 - Il Napoli lascia il palco: termina la presentazione della squadra 2026/27.

21.44 - I calciatori e gli staff si posizionano per la foto di gruppo e li raggiunge anche il presidente Aurelio De Laurentiis.

21.42 - Si leva forte il coro dei tifosi in piazza: "Sarò con te, e tu non devi mollare, abbiamo un sogno nel cuore, Napoli torna campione".

21.40 - È il turno della presentazione di Massimiliano Allegri, il pubblico fa partire il coro: "Chi non salta è juventino". Le parole del tecnico del Napoli: "Buonasera a tutti. Questa cosa di chi non salta è juventino ormai la sento da 15 anni fortunatamente (sorride, ndr). Ringrazio tutti, a partire dai tifosi, abbiamo fatto un ritiro meraviglioso e ringraziamo i tifosi che ci sono stati vicino. Per me è la prima volta che ho quest'esperienza, è stata meravigliosa la prima parte del ritiro. Ringrazio anche il paese di Dimaro e tutto il Trentino per la grande ospitalità. Grazie a tutti".

21.38 - Si passa allo staff tecnico con il vice allenatore Marco Landucci, i collaboratori tecnici Francesco Magnanelli, Elvis Abbruscato, Gianluca Maran, il match analyst Giuseppe Maiuri, e ancora il responsabile dei preparatori atletici Simone Folletti e gli altri preparatori Errico Maffei, Francesco Cacciapuoti, Enrico Serra, e infine il preparatore dei portieri Daniele Borri ed il dronista Ettore Prota.

21.36 - Si aggiungono al gruppo i magazzinieri e lo staff sanitario, tra cui il responsabile Gennaro De Luca. Sale poi sul palco il team manager Paolo Rea.

21.35 - Infine, arrivano gli attaccanti: Alisson Santos, Francisco Barido, Walid Cheddira, Giovane, Milton Pereyra, Lorenzo Lucca, Emanuele Rao, Rasmus Hojlund, Matteo Politano. Quest'ultimo si prende l'ovazione dei migliaia di tifosi presenti. A chudere, l'ultimo a salire sul palco è David Neres.

21.30 - Tocca ai centrocampisti: fanno il loro ingresso Frank Zambo Anguissa, Micheal Folorunsho, Billy Gilmour, Gennaro Iaccarino, Jesper Lindstrom, Stanislav Lobotka, Vincenzo Prisco. Ecco anche Antonio Vergara fresco di rinnovo di contratto: "Che dire, sono onorato, sono soddisfatto", e arriva l'applauso del pubblico che intona all'unisono il suo nome.

21.25 - Si passa alla difesa azzurra: ecco Sam Beukema, Cristian Garofalo, Miguel Gutierrez, Luca Marianucci, Rafa Marin, Pasquale Mazzocchi. Quest'ultimo si prende l'ovazione dei tifosi. Poi arrivano anche Nosa Obaretin, Amir Rrahmani, Leonardo Spinazzola. Per ultimo arriva Giovanni Di Lorenzo, si alza il coro "C'è solo un capitano". Le sue parole: "Buonasera a tutti e grazie per quest'accoglienza a me e a tutta la squadra. Come ogni anno, avete portato un pezzo di Napoli qua in Trentino. Grazie per come ci fate sentire la vostra passione per questa maglia".

21.20 - Si inizia dai portieri: salgono sul palco Nikita Contini, Claudio Pugliese, Vanja Milinkovic-Savic, Alex Meret.

21.20 - Inizia la presentazione del Napoli! La squadra viene chiamata sul palco reparto per reparto.

21.17 - Ecco il vicepresidente del Napoli Edo De Laurentiis: "Grazie a tutti voi tifosi, con la vostra passione e il vostro amore. Un abbraccio a tutti voi".

21.15 - Sale sul palco il responsabile della comunicazione Nicola Lombardo che accoglie per primi Marco Pancera, il sindaco di Dimaro, e Maurizio Rossini, numero uno di Trentino Marketing.

21.00 - Si registra un'affluenza di circa 3000 tifosi in Piazza Madonna della Pace per assistere alla presentazione del Napoli 2026/27. Tra pochi minuti terminerà il dj set e salirà la squadra sul palco.

20.30 - A breve inizierà la presentazione ufficiale del Napoli 2026/27. Intanto, comincia il dj set in una Piazza Madonna della Pace gremita di tifosi.

Grande attesa per la presentazione ufficiale del Napoli 2026/27. Oggi alle ore 20:30 si terrà in Piazza Madonna della Pace a Dimaro la classica presentazione della squadra azzurra, e tratterà con la stampa tutti i temi relativi ai primi nove giorni del ritiro del Napoli a Dimaro-Folgarida. Potrete seguire l'evento su Tuttonapoli.net e live su Radio Tuttonapoli che vi offre un ricco palinsesto e dirette live dalle 8 fino alle 20 con collegamenti con il Trentino.

Potrete seguire la presentazione ufficilae in diretta testuale e video su Tutto Napoli, con aggiornamenti in tempo reale su tutte le dichiarazioni degli azzurri. L'evento sarà trasmesso anche su Radio Tutto Napoli, con approfondimenti e commenti dedicati per non perdere neanche un passaggio dell'incontro con la stampa.