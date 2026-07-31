Video Castel di Sangro, Olivera subito provato da difensore centrale: convincerà Allegri?

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Ritiro Castel di Sangro 2026, day 1: le prime prove di Allegri con risvolti di mercato

Prima giornata di allenamenti a Castel di Sangro molto intesa. Questa mattina primo allenamento del ritiro, iniziato alle 10.40 come vi stiamo raccontando live, con la squadra che ha salutato il pubblico in tribuna (piena per metà) per poi svolgere subito un lavoro col pallone, impegnandosi in una partitella a pressione allenando contemporaneamente la costruzione (più uscite), la pressione, copertura dell'ampiezza con una buona intensità anche a livello fisico. Nel secondo gruppo anche una novità che può legarsi al calciomercato.

Castel di Sangro 2026, day 1: il primo gruppo

Negli arancioni: Meret/Contini, Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin, Gutierrez, Lobotka, Anguissa, McTominay e Hojlund jolly in giallo. Negli azzurri: Obaretin, Garofalo, Lang, Prisco, Politano, Baridò, Pereyra. Allegri segue il lavoro dalla porta mentre lo staff a centrocampo controlla le operazioni. Meret e Contini si alternano tra i pali mentre Milinkovic e Pugliese sono nell'altra metà campo.

Castel di Sangro 2026, day 1: il secondo gruppo

Come preannunciato da Manna, in campo c'è Matias Olivera e viene provato da difensore centrale con Allegri che da due passi gli riserva diverse indicazioni. Gutierrez era a sinistra nell'altro gruppo e Spinazzola in questo. Prove che cambieranno il mercato? I verdi schierano: Mazzocchi, Marianucci, Olivera, Spinazzola, Prisco, Vergara, Folorunsho e Cheddira jolly in giallo. In blu: Garofalo, Obaretin, Giovane, Alisson, Baridò, Pereyra