Ultim'ora Napoli-Gutierrez, è fatta con il Bayer Leverkusen: le cifre della cessione

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Calciomercato Napoli - C'è il sì al rilancio dei tedeschi, saliti a 30 milioni dopo la prima offerta da 25 respinta. Gutierrez potrebbe salutare.

Il Napoli ha dato il via libera alla cessione di Miguel Gutierrez al Bayer Leverkusen. Il club tedesco ha convinto la dirigenza partenopea con un rilancio economico ritenuto soddisfacente, dopo che un primo tentativo era stato respinto. Il Napoli è pronto alla cessione di elemento che si considerava non sul mercato per sbloccare anche le operazioni in entrata.

Gutierrez, da 25 a 30 milioni: la trattativa

Secondo quanto ricostruito dal Corriere dello Sport, il Bayer Leverkusen aveva inizialmente messo sul piatto 25 milioni di euro per il terzino, cifra giudicata insufficiente dal Napoli e per questo respinta. Di fronte al muro azzurro, il club tedesco ha deciso di alzare la proposta fino a 30 milioni, importo che questa volta ha trovato il gradimento della società di Aurelio De Laurentiis.

Napoli-Bayer, ora si lavora sui dettagli

Con le cifre principali dell'operazione ormai definite, le due società sono al lavoro per mettere a punto gli ultimi aspetti tecnici e burocratici necessari a chiudere formalmente la trattativa. Il ds Giovanni Manna ha condotto la trattativa portando a casa un'offerta superiore rispetto alla proposta iniziale, segno della volontà del Napoli di non svendere il giocatore.