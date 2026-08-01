Centenario Napoli, spettacolo sul lungomare: parte la grande torciata rossa degli ultras
Proseguono le celebrazioni per i 100 anni del Napoli e la città si trasforma in uno spettacolare scenario di luci e colori. È partita la grande torciata rossa organizzata dai tifosi, con centinaia di fumogeni accesi contemporaneamente lungo le strade e sul lungomare per celebrare lo storico compleanno della società azzurra. Un'immagine suggestiva che accompagna cori, bandiere e fuochi d'artificio con la partecipazione di tantissimi sostenitori.
Napoli illuminata dalle torce per i 100 anni del club
Il lungomare si è colorato di rosso con la torciata che ha coinvolto diversi punti della città, regalando una delle immagini più spettacolari dei festeggiamenti per il Centenario. La celebrazione del tifo organizzato prosegue così dopo il grande corteo e il raduno alla Rotonda Diaz, in una notte interamente dedicata alla storia, ai colori e alla passione per il Napoli. Di seguito le immagini raccolte dai nostri inviati.
Serie A Enilive 2026-2027
|VS
|Genoa
|Napoli
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro