Video Centenario Napoli, spettacolo sul lungomare: parte la grande torciata rossa degli ultras

vedi letture

Centenario Napoli, spettacolare torciata rossa attraversa la città e illumina il lungomare azzurro.

Proseguono le celebrazioni per i 100 anni del Napoli e la città si trasforma in uno spettacolare scenario di luci e colori. È partita la grande torciata rossa organizzata dai tifosi, con centinaia di fumogeni accesi contemporaneamente lungo le strade e sul lungomare per celebrare lo storico compleanno della società azzurra. Un'immagine suggestiva che accompagna cori, bandiere e fuochi d'artificio con la partecipazione di tantissimi sostenitori.

Napoli illuminata dalle torce per i 100 anni del club

Il lungomare si è colorato di rosso con la torciata che ha coinvolto diversi punti della città, regalando una delle immagini più spettacolari dei festeggiamenti per il Centenario. La celebrazione del tifo organizzato prosegue così dopo il grande corteo e il raduno alla Rotonda Diaz, in una notte interamente dedicata alla storia, ai colori e alla passione per il Napoli. Di seguito le immagini raccolte dai nostri inviati.