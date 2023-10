Napoli-Milan 2-2, le pagelle: Rrahmani horror, Raspadori la svolta. Perla di Politano, ma Garcia ha troppa paura

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Meret 5,5 - . Il colpo di testa di Giroud è ravvicinato, ma forse quella mano poteva essere più rigida. Bravo nel secondo tempo su una rasoiata di Leao.

Di Lorenzo 6 - Deve fare i conti con la velocità di Leao e non mai facile. È lucido nell’assist per Politano, così come nel gestire altre situazioni critiche.

Rrahmani 4 - Si immola sul destro in avvio di Giroud. Si perde però il francese sul gol del diavolo, fa ancora peggio sul 2-0 facendosi mangiare in testa dal numero 9 del Milan. Dal 46’ Ostigard 6,5 Entra molto bene in gara, tenendo più alta la linea della difesa e non tirandosi mai indietro nello scontro fisico.

Natan 5 - Arretra troppo quando deve fronteggiare gli attaccanti rossoneri. Utile nelle mischie finali, ma deve crescere sul piano della personalità. Ingenuo sul secondo giallo, quando bastava temporeggiare.

Mario Rui 5,5 - Deve fare i conti con Pulisic e finisce spesso per andare in difficoltà, con l’americano che trova diversi spunti pericolosi dalla sua parte. Dal 45’ Olivera 6 - Ci mette la giusta grinta.

Elmas 5 - Perde un brutto pallone in avvio di gara e non riesce mai ad essere pulito nelle sue giocate nello stretto. Occasione sprecata. Dal 46’ Simeone 6 - Lotta molto, cercando di creare spazi per i compagni.

Lobotka 6,5 - Deve combattere con la marcatura a uomo e una squadra che non riesce a tenere la giusta distanza tra i reparti. Lotta come un leone fino all’ultimo secondo.

Zielinski 6 - Si trova spesso a rincorrere gli avversari, nel ruolo di mediano col cambio di modulo si mette totalmente a disposizione della squadra. Dal 77’ Anguissa 5,5 - Perde un pallone sanguinoso, che poteva costare carissimo.

Politano 7 - Ha un’occasione clamorosa al 27’, sbagliando a porta vuota su assist di Kvara. Si riscatta in avvio di secondo tempo, segnando un gran gol che riapre la gara. Dall’83 Zanoli sv-

Kvaratskhelia 6 - Solite sgroppate, una delle quali mette Politano davanti alla porta al 27’. Deve spesso fronteggiare due avversari e prova comunque a creare la superiorità numerica. Sul finale ha l’occasione per far esplodere il Maradona, sfinito non riesce ad angolare.

Raspadori 7,5 - Si muove molto bene, anche quando il Napoli non gira. Nella ripresa, alle spalle di Simeone, crea lo scompiglio nella difesa rossonera. La punizione è una perla. È stato lui a cambiare l’inerzia della gara.

Garcia 5 - Un primo tempo da incubo, nella ripresa i cambi forzati dalla situazione ribaltano la gara. Sul 2-2 si spaventa e si copre, nel momento migliore dei suoi.

Commenta con l'autore