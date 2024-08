Napoli-Neres, ci siamo! Romano: "Migliorata offerta, accordo vicino. Firmerà un quadriennale!"

Il Napoli è vicino all'accordo per ingaggiare David Neres dal Benfica! A riferire su X le ultime sulla trattativa tra i portoghesi e il club di De Laurentiis per l'ingaggio del brasiliano è Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di mercato internazionale.

"Il Napoli è vicino a David Neres dal Benfica! Inviata un'offerta ufficiale al club portoghese per una cifra migliore, mentre l'accordo è ormai prossimo alla conclusione. Ultimi dettagli e poi Neres firmerà a breve un contratto quadriennale come giocatore del Napoli".

🚨 Napoli are closing in on deal to sign David Neres from Benfica!



Official bid sent to Portuguese club on improved fee as agreement now very close to being sealed.



Final details and then Neres will sign four year deal as Napoli player, expected soon.



