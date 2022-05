Napoli-Olivera, distanza minima col Getafe: c'è ottimismo ma spunta il piano B

Mathias Olivera, 24enne uruguaiano del Getafe, ha saputo di Napoli direttamente da Edinson Cavani

Mathias Olivera, 24enne uruguaiano del Getafe, ha saputo di Napoli direttamente da Edinson Cavani, scrive quest'oggi il Corriere dello Sport raccontando che la trattativa va avanti da un bel po’: "Con il management del calciatore non c’è altro da aggiungere, semmai la definizione è con il club spagnolo. Distanza minima, un milione o qualcosa di simile, e non c’è pessimismo nell’aria: però il Napoli ha anche pronto il piano-B, quello che porta direttamente a Fabiano Parisi, avellinese di Solofra, 22 anni a novembre, una stagione ricca di contenuti nell’Empoli e dunque quanto basta per essere accreditato".