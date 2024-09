Ufficiale Napoli-Palermo, le formazioni: 10 cambi! Debutto dal 1' per Marin, Gilmour e Neres

vedi letture

Ufficiale la formazione dl Conte per la sfida contro il Palermo. Tanti cambi rispetto alla Juve, confermate le indiscrezioni della vigilia. Dieci volti nuovi, esordio dal 1' per Marin, Neres e Gilmour. Out Folorunsho, neanche in panchina per una sindome influenzale. Nel Palermo di Dionisi 3-5-2 con l'ex Sirigu in porta ed ampio turnover. Ecco le formazioni ufficiali:

NAPOLI (4-2-3-1): Caprile; Mazzocchi, Rafa Marin, Juan Jesus, Spinazzola; Gilmour, Lobotka; Neres, Raspadori, Ngonge; Simeone. All.: Conte.

PALERMO (3-5-2): Sirigu; Peda, Baniya, Ceccaroni; Buttaro, Vasic, Ranocchia, Saric, Lund; Le Douaron, Brunori. All.: Dionisi