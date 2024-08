Rileggi live Napoli-Parma 2-1 (Bonny 19', Lukaku 92', Anguissa 97'): Lukaku e Anguissa la ribaltano, che partita al Maradona!

IL NAPOLI VINCE 2-1 CON IL PRIMO IMMEDIATO MARCHIO DI LUKAKU! DOPO IL VANTAGGIO DEL PARMA, IL NAPOLI DEVE ATTENDERE L'ESPULSIONE DI SUZUKI PER RIBALTARLA: LUKAKU PRIMA E POI ANGUISSA. GLI AZZURRI SALVANO LA GARA E I 3 PUNTI CON UN'ULTERIORE BRIVIDO NEL FINALE, SALVATO DA MERET!

100' - Il Parma ci prova ma MERET È MIRACOLOSO! Parata pazzesca su Almqvist all'ultimo istante di gara!

97' - ANGUISSAAAAAAAAAAAAAA! Cross dalla destra di Neres e colpo di testa perfetto di Anguissa che insacca il vantaggio!

91' - ROMELUUUUUUUU, subito ROMELU! Spinazzola lo serve dalla sinistra e lui insacca a destra con un destro chirurgico!

90' - 11' minuti di recupero!

89' - Check del Var e rigore negato al Napoli.

87'- RIGORE PER IL NAPOLI! Almqvist prende il piede di Simeone nel tentativo di spazzare il pallone. Lukaku pronto a calciarlo

85' - Spara alle stelle nuovamente Kvara...

84' - Punizione dal limite per il Napoli

81' - Spara alle stelle Kvara un destro finito in curva

78' - Esce Mazzocchi ed entra Simeone!

77' - IL PARMA NON HA PIÙ SOSTITUZIONI! IN PORTA ANDRÀ DEL PRATO!

74' - Entrataccia di Suzuki e ROSSO! Bruttissima entrata su Neres sui 25 metri!

73' - Doppio cambio nel Parma: escono Mihăilă e Balogh ed entrano Osorio e Charpentier.

70'- Entra Neres per Politano

70'- Cooling break in campo.

66' - TRAVERSA CLAMOROSA DI BUONGIORNO!!! Dalla precedente punizione, il Napoli realizza uno schema e Buongiorno ci prova di sinistro al volo ma la palla impatta sulla traversa.

65' - Serpeggiante nel campo Kvara guadagna una punizione dal limite

63' - Ammonito Suzuki per perdita di tempo

62' - Esce Raspadori ed entra per la prima volta nel Napoli LUKAKU!

61' - Giallo per Mihăilă

60' - Troppo lento il tiro di Kvara da dentro l'area di rigore: il destro è strozzato e Suzuki para facile.

59' - Spinazzola va a vuoto e Man va vicino al raddoppio, chiude Buongiorno.

58' - Doppio giallo nel Napoli, prima Lobotka in campo poi Conte in panchina: lo slovacco era entrato in maniera poco corretta per bloccare un contropiede, l'allenatore beccato per proteste.

58' - Sta per entrare nel Napoli Romelu Lukaku...

57' - Doppio cambio nel Parma: dentro Almqvist e Cancellieri, out Kovalski e Bonny

57'- Raspadori viene servito benissimo da Spinazzola ma si allarga troppo e spara alto.

55' - È di nuovo un destro di Kvara, ancora violento ma centrale, bravo Suzuki.

54' - Raspadori a 3 metri dalla porta non riesce a segnare ma becca un difensore del Parma.

53' - Contropiede sprecato clamorosamente da Kvara che sbaglia il passaggio per Anguissa e non sfrutta un'ottima chance.

50' - Destro violento ma centrale di Kvara che dalla sinistra si accentra ma non va oltre una comoda parata di Suzuki.

48' - Spinge il Napoli che guadagna un calcio d'angolo dal lato destro.

47' - Brutto scontro tra Anguissa e Sohm, i due centrocampisti impattano faccia e faccia.

21.51 - Inizia il secondo tempo dal parziale di 0-1, dentro Spinazzola al posto di Olivera.

21.36 - Finisce qui il primo tempo, sul parziale di 0-1 a favore del Parma.

46' - Il Napoli si fa sorprendere dalla costruzione bassa del Parma: azzurri coi reparti scollatissimi, emiliani ancora pericolosi.

45' - Ci saranno 4 minuti di recupero.

45' - Grande costruzione degli azzurri: sviluppo sulla catena di destra con Di Lorenzo che arriva al cross a rientrare. Per poco non ci arriva Kvara.

43' - Ammonito Anguissa, per aver fermato Bernabè lanciato in contropiede.

40' - E' sempre Kvara ad accendere la luce: il georgiano combina con Olivera e calcia a giro sporcando i guantoni a Suzuki.

38' - Insiste il Napoli: cross di Mazzocchi per il colpo di testa di Kvara, sulla respinta Anguissa lascia sfilare regalando rimessa dal fondo al Parma.

35' - Altra chance per gli azzurri: Lobotka inventa, Politano spizza ma Raspadori solo davanti a Suzuki sbaglia il controllo.

33' - Erroraccio di Politano: sul cambio gioco Olivera serve il numero 21 azzurro che dal limite indisturbato spara alle stelle.

32' - BERNABE'! Man apparecchia per Bernabè: lo spagnolo dal limite chiude col mancino e la palla finisce di poco a lato.

31' - Fallo tattico di Anguissa sulla cavalcata di Sohm, l'arbitro lo grazia non estraendo il cartellino giallo.

29' - BRIVIDO PARMA! Cross teso di Politano, Del Prato anticipa ma per poco non la butta nella sua porta: Suzuki è costretto a salvare con i piedi.

28' - Si riprende a giocare.

26' - Le due squadre si fermano per il cooling break.

25' - Kvara! Cross dalla destra di Politano, tiro al volo potentissimo di Kvaratskhelia indirizzato verso la porta: salva con la schiena il difensore del Parma.

24' - MAZZOCCHI! Il Napoli prova a reagire: cross di Olivera per l'incornata di Mazzocchi angolata ma debole, blocca Suzuki.

21' - Napoli in grande affanno passati i primi 20 minuti di gioco. Il Parma continua il pressing asfissiante sugli azzurri.

19' - Parma in vantaggio: Bonny trasforma il rigore spiazzando Meret.

18' - Rigore per il Parma. Percussione di Sohm che parte da centrocampo e arriva in area di rigore, la palla arriva a Bonny che viene travolto da Meret.

15' - DOPPIO LEGNO PARMA! CHE BRIVIDO PER GLI AZZURRI! Del Prato crossa in mezzo per Kowalski che da due passi di testa spara sulla traversa. Sugli sviluppi Bonny si gira dal limite e col destro a giro colpisce il palo alla sinistra di Meret.

13' - Kvara pennella un pallone alle spalle della difesa alla ricerca di Politano: si rifugia in corner la retroguardia crociata.

13' - Insiste il Parma, altra ottima costruzione: stavolta è Bonny a liberare Bernabè al tiro dal limite che viene sporcato in corner.

12' - Mihaila! Bernabè serve un filtrante delizioso per Mihaila, che in area controlla ma calcia fuori anche grazie all'operazione di disturbo di Lobotka.

11' - Ancora Kvaratskhelia: il georgiano riceve in area, si infila in mezzo a due e va al cross che viene messo in corner.

8' - Pecchia subito costretto al cambio: problemi per Valeri, entra al suo posto Del Prato.

6' - Tentativo di Bonny col mancino: Rrahmani ben posizionato tra palla e porta fa muro con il corpo.

4' - Kvara! Primo tiro del match: il georgiano riceve defilato in area e libera il mancino potente. Palla alta.

3' - Cross dalla destra Politano: Balogh allontana la minaccia in rimessa laterale.

2' - Anguissa conquista calcio di punizione dal vertice sinistro della trequarti avversaria.

1' - Il Parma si affaccia subito alla trequarti azzurra: Man sventaglia in area ma il suggerimento è troppo lungo per Bonny.

20.46 - Partiti! Comincia il match

20.41 - Le squadre fanno il loro ingresso sul terreno di gioco

20.25 - Giacomo Raspadori ha parlato ai microfoni di Dazn nel pre-partita: "Conte mi sta dando grande fiducia, sicuramente stiamo cercando di entrare nel migliore nei modi nei suoi meccanismi, in quello che ci chiede durante la settimana. Oggi davanti ai nostri tifosi vogliamo dare continuità a quello che abbiamo fatto settimana scorsa, dobbiamo ripartire da quella".

20.10 - Il direttore sportivo azzurro Giovanni Manna ha parlato ai microfoni di Dazn nel pre-partita, facendo chiarezza sulla situazione di Osimhen: "Il mercato è ancora aperto, ci sono tante opzioni, ma io non penso che Victor andrà in Arabia in questa sessione di mercato".

NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Mazzocchi, Anguissa, Lobotka, Olivera; Politano, Kvaratskhelia; Raspadori. Allenatore: Antonio Conte. A disposizione: Contini, Caprile, Spinazzola, Juan Jesus, Rafa Marin, David Neres, Ngonge, Lukaku, Simeone, Zerbin.

PARMA (4-2-3-1): Suzuki; Coulibaly, Balogh, Circati, Valeri; Sohm, Bernabé; Man, Kowalski, Mihaila; Bonny. All. Pecchia

Sponda azzurra, Antonio Conte conferma in blocco i titolari della scorsa gara: quindi ancora Mazzocchi sull'esterno e Raspadori davanti, Politano preferito a David Neres. In panchina il nuovo acquisto Romelu Lukaku.

Sono ufficiali le scelte degli allenatori. Nel Parma, mister Pecchia lancia Kovawlski da titolare sulla trequarti, quindi Bernabè arretra in mediana a far coppia con Sohm. Per il resto confermati gli uomini delle prime due di Serie A.

Statistiche: Napoli e Parma hanno pareggiato solo una volta negli ultimi 17 incroci in Serie A, 10 vittorie per gli azzurri e sei dei dei crociati. I partenopei non hanno subito gol nelle ultime due sfide contro gli emiliani. Il Napoli ha perso quattro delle ultime nove partite casalinghe giocate contro il Parma.

Cambi forzati e non solo nel Parma che affronterà il Napoli al Maradona, alle ore 20.45. Nei gialloblù che faranno visita al Maradona potrebbe avere una maglia da titolare Matteo Cancellieri, reduce dal gol al Milan, con Man e Mihaila ai suoi lati e Bonny prima punta. Out Estevez, da mediano potrebbe agire Sohm al fianco di Bernabé. Nel Napoli invece pochi dubbi di formazione con Raspadori preferito a Simeone e Lukaku pronto eventualmente a subentrare.

Buonasera amici di Tuttonapoli, e benvenuti nella diretta testuale di Napoli-Parma!