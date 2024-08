Ufficiale Napoli-Parma, le formazioni: Lukaku in panchina, Conte conferma gli 11 di Bologna

vedi letture

Sono ufficiali le scelte di formazione di Antonio Conte per la gara del Maradona contro il Parma, prevista alle ore 20.45. Il mister azzurro conferma in blocco i titolari della scorsa gara: quindi ancora Mazzocchi sull'esterno e Raspadori davanti, Politano preferito a David Neres. In panchina il nuovo acquisto Romelu Lukaku.

Per il Parma invece, mister Pecchia lancia Kovawlski da titolare sulla trequarti, quindi Bernabè arretra in mediana a far coppia con Sohm. Per il resto confermati gli uomini delle prime due di Serie A.

NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Mazzocchi, Anguissa, Lobotka, Olivera; Politano, Kvaratskhelia; Raspadori. Allenatore: Antonio Conte. A disposizione: Contini, Caprile, Spinazzola, Juan Jesus, Rafa Marin, David Neres, Ngonge, Lukaku, Simeone, Zerbin.

PARMA (4-2-3-1): Suzuki; Coulibaly, Balogh, Circati, Valeri; Sohm, Bernabé; Man, Kowalski, Mihaila; Bonny. All. Pecchia