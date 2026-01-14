Ufficiale
Napoli-Parma, le scelte di Conte e Cuesta: Lang dal 1’, rivoluzione gialloblù
Ufficiali le scelte di Conte per la gara di oggi contro il Parma. Sono diverse le novità rispetto alla partita di domenica contro l'Inter con Lang di nuovo titolare e con Mazzocchi a destra. Nel Parma c'è una completa rivoluzione con l'esordio anche del giovane Rinaldi tra i pali. Ecco le formazioni:
NAPOLI (3-4-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Mazzocchi, Lobotka, McTominay, Olivera; Politano, Højlund, Lang. Allenatore: Antonio Conte (squalificato, in panchina Stellini)
PARMA (3-5-1-1): Rinaldi, Circati, Troilo, Valenti; Britschgi, Keita, Estevez, Sorensen, Ordonez; Ondrejka; Cutrone. All. Cuesta
Copertina UfficialeMeret, nuovo infortunio! Trauma distorsivo alla spalla: la nota SSCNapoli di Davide Baratto
14 gen 2026 18:30
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Napoli
|Parma
