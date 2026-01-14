Ufficiale

Napoli-Parma, le scelte di Conte e Cuesta: Lang dal 1’, rivoluzione gialloblù

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 17:40In primo piano
di Fabio Tarantino

Ufficiali le scelte di Conte per la gara di oggi contro il Parma. Sono diverse le novità rispetto alla partita di domenica contro l'Inter con Lang di nuovo titolare e con Mazzocchi a destra. Nel Parma c'è una completa rivoluzione con l'esordio anche del giovane Rinaldi tra i pali. Ecco le formazioni:

NAPOLI (3-4-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Mazzocchi, Lobotka, McTominay, Olivera; Politano, Højlund, Lang. Allenatore: Antonio Conte (squalificato, in panchina Stellini)

PARMA (3-5-1-1): Rinaldi, Circati, Troilo, Valenti; Britschgi, Keita, Estevez, Sorensen, Ordonez; Ondrejka; Cutrone. All. Cuesta