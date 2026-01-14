Live Napoli-Parma, pre-partita: Conte ne cambia 4! Rivoluzione Parma

17.40 - Ufficiali le scelte di Conte per la gara di oggi contro il Parma. Sono diverse le novità rispetto alla partita di domenica contro l'Inter con Lang di nuovo titolare e con Mazzocchi a destra. Ecco le formazioni:

NAPOLI (3-4-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Mazzocchi, Lobotka, McTominay, Olivera; Politano, Højlund, Lang. Allenatore: Antonio Conte (squalificato, in panchina Stellini)

PARMA (3-5-1-1): Rinaldi, Circati, Troilo, Valenti; Britschgi, Keita, Estevez, Sorensen, Ordonez; Ondrejka; Cutrone. All. Cuesta

17.00 - La partita di oggi vale come recupero del 16º turno di campionato con il Napoli che saltò la sfida perché impegnato in Supercoppa a Riyad.

16.00 - Situazione tranquilla all'esterno del Maradona con pochi tifosi e traffico moderato. Anche quest'oggi come col Verona non è previsto il tutto esaurito.

15.00 - Tra i pali c’è Milinkovic Savic, con Meret che ha rimediato un trauma distorsivo alla spalla sinistra in allenamento proprio quando stava per vedere la luce del rientro. Possibile turno di riposo per Spinazzola e Juan Jesus. Di Lorenzo potrebbe scalare in posizione di braccetto completando il terzetto difensivo insieme a Rrahmani e Buongiorno. Mazzocchi e Olivera sono pronti sulle corsie. A centrocampo intoccabili Lobotka e McTominay, mentre in avanti Lang è favorito su Elmas. A completare il tridente Hojlund e Politano.

Ecco la probabile formazione per oggi: Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Mazzocchi, Lobotka, McTominay, Olivera; Politano, Højlund, Lang. Allenatore: Antonio Conte (squalificato, in panchina Stellini).

Carlos Cuesta continua con il 4-3-3, dovendo rinunciare a Ndiaye, Almqvist e Lovik, oltre ai lungodegenti Suzuki e Frigan. Tra i pali Corvi, il duo Valenti-Circati a guidare la difesa con Del Prato e Valeri sulle corsie; in mediana pronto Keita coadiuvato da Bernabé ed uno tra Sorensen ed Estevez. Sugli esterni d'attacco agiranno Ondrejka e Benedyczak con Pellegrino a fare da riferimento centrale, possibile turno di riposo per Oristanio.

Il Napoli si affaccia a questo impegno infrasettimanale - recupero della 16ª giornata di Serie A - forte di una grande prestazione contro la capolista Inter. Allo Stadio Diego Armando Maradona, mercoledì 14 gennaio alle ore 18:30, arriva il Parma di Carlos Cuesta: si tratta della 14esima squadra in classifica, ma dopo il match con il Verona gli uomini di Antonio Conte staranno ben attenti a non sottovalutare l'avversario.

Benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Parma, recupero del 16esimo turno rinviato per le squadre che erano impegnate a dicembre in Supercoppa a Riyadh. Napoli reduce dal pari per 2-2 con l'Inter mentre la squadra di Cuesta ha superato il Lecce.