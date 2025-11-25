Live Napoli-Qarabag, pre partita: cancelli aperti! Le ultime dai campi

vedi letture

Premi F5 da pc o aggiorna la pagina da smartphone per seguire il live

18.15 - Si aprono i cancelli dello Stadio Diego Armando Maradona. I tifosi iniziano ad entrare nell'impianto di Fuorigrotta, mentre il maltempo sembra aver dato una piccol tregua in questi ultimi minuti.

17.30 - In occasione della quinta gara stagionale in Champions League, la dirigenza del Qarabağ FK è stata ospite della SSC Napoli per il tradizionale pranzo ufficiale pre-partita. Il Vicepresidente Edoardo De Laurentiis ha accolto il Proprietario del club azero, Tahir Gozal, e il Vicepresidente Fevzihan Aras, insieme ai rappresentanti delle due società, condividendo un momento di cordialità nella cornice di Palazzo Petrucci, affacciato su Via Posillipo.

All’incontro erano presenti anche il Delegato UEFA Ryan Peadar e l’Ambasciatore della Repubblica dell’Azerbaigian in Italia, Rashad Aslanov, sottolineando il clima di collaborazione che accompagna la sfida europea. La SSC Napoli ha omaggiato gli ospiti con l’opera “Inchino”, realizzata dall’artista Antonio Nocera.

17.00 - Vittoria pesantissima per il Napoli U19, che nel quinto turno della UEFA Youth League supera il Qarabag 2-0 conquistando tre punti fondamentali. Gli azzurrini di mister Rocco si impongono al Piccolo di Cercola con un gol per tempo: prima la firma di Raggioli, poi la prima gioia stagionale di Barido a chiudere il match.

16.00 - Giornata di forte pioggia e vento a Napoli, dove è stata diramata l'allerta gialla. Al Piccolo di Cercola è stato persino sospeso il match per alcuni minuti a causa delle intemperie, dunque si prospetta una serata non facile al Maradona dal punto di vista del meteo e quindi delle condizioni del terreno.

Le ultime sul Qarabag

Qurban Qurbanov schiererà il suo classico 4-2-3-1 potendo contare su quasi tutta la rosa a disposizione, l'unico assente dovrebbe essere Borges. In porta Kochalski, a guidare la difesa la coppia Mustafadaza-Medina, ai lati Silva e uno tra Bayramov e Jafarguliyev. In cabina di regia pronto Bicalho, insieme a lui Jankovic più di Montiel, che è appena rientrato da un infortunio. La batteria di trequartisti sarà formata da Andrade, Addai e Zoubir, che agiranno a supporto della punta Duran.

Le ultime sul Napoli

Antonio Conte confermerà il 3-4-3 con cui ha battuto l'Atalanta, considerando anche che l'emergenza a centrocampo non è rientrata: infatti Gilmour è ancora ai box, oltre ai lungodegenti De Bruyne e Anguissa. Dunque, in porta Milinkovic-Savic, in difesa fiducia al terzetto Beukema-Rrahmani-Buongiorno, ma occhio a Juan Jesus che scalpita e potrebbe sostituire uno dei tre. In mediana nessun dubbio su Lobotka e McTominay, mentre sulle fasce tocca a capitan Di Lorenzo e a Olivera visto lo stop di Gutierrez. In attacco, allarme rientrato per Hojlund, ai suoi lati fiducia a Neres e Lang, insegue Politano.

Amici di Tuttonapoli, buon pomeriggio e bentrovati nella diretta testuale di Napoli-Qarabag!