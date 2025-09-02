Napoli re del mercato, la pagella del CdS: "Voto 8! Organico più completo e ricco"

Napoli re del mercato. Voto 8 dal Corriere dello Sport per la campagna acquisti del club azzurro culminata con l'arrivo ieri di Hojlund: "Conte ha vinto lo scudetto con l’organico più incompleto del gruppo delle grandi e lo difenderà con l’organico più completo e più ricco dello stesso gruppo. Ora ha una incredibile varietà di scelte, ha due centravantoni in attesa che rientri il terzo, ha De Bruyne accanto a McTominay, ha un difensore come Beukema. Può anche riflettere sulla Champions", si legge nel focus di approfondimento di Alberto Polverosi.

Stesso voto, 8, anche al Como: "Sono arrivati tutti giocatori di qualità, perfino in difesa col giovane ex madridista Jacobo Ramon. L’investimento è stato notevole, ma guardare il Como in campo, soprattutto quando la palla passa dai piedi di Nico Paz, è un piacere per gli occhi".