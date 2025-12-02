Ultim'ora Pellegrini resta in lista per gennaio! E’ in scadenza e può lasciare la Roma a cifra irrisoria

vedi letture

Già quest’estate il Napoli aveva pensato a Lorenzo Pellegrini per rinforzare il proprio centrocampo, e questo interesse è rimasto vivo anche in vista di gennaio. Il club azzurro, a causa degli infortuni di De Bruyne, Anguissa e Gilmour, acquisterà un centrocampista nel mercato invernale. Il direttore sportivo Giovanni Manna lo ha ammesso e si sta muovendo: sono tanti i profili seguiti e tra questi il nome di Lorenzo Pellegrini continua a essere presente nella lista degli obiettivi, riferisce Matteo Moretto su YouTube.

Il suo contratto con la Roma scade a giugno 2026 e, qualora dovesse partire a gennaio, il club giallorosso potrebbe lasciarlo andare dietro pagamento di un indennizzo molto contenuto, quasi simbolico. Naturalmente la Roma dovrà valutare se cederlo subito oppure rischiare di perderlo a parametro zero a giugno, un’eventualità tutt’altro che improbabile visto che la trattativa per il rinnovo, al momento, è completamente ferma. Per questo motivo nella lista dei centrocampisti che il Napoli continuerà a monitorare in vista del mercato di gennaio per fornire un rinforzo ad Antonio Conte, il nome di Lorenzo Pellegrini rimane ben presente.